Apples neue Geschenkkarten könnten Rabatte auf iTunes-Karten beenden

In den USA hat Apple neue Geschenkkarten verfügbar gemacht. Die neuen Karten kombinieren die Apple Store-Geschenkkarten und App Store & iTunes-Geschenkkarten. Demnach könnt ihr mit den neuen Geschenkkarte nicht nur Apps kaufen oder euren iCloud-Speicherplan bezahlen, sondern auch im Apple Store und im Apple Online Store einkaufen: “The gift card for everthing Apple”.

Bisher sind die neuen Geschenkkarten hierzulande nicht verfügbar, allerdings ist es gut möglich, dass die neuen Karten demnächst auch in weiteren Ländern genutzt werden können. Und Michael Simon von Macworld.com macht darauf aufmerksam, dass diese Umstellung das Ende der reduzierten App Store und iTunes-Karten bedeuten könnte. Und das ist mehr als logisch.

Die Preise bei Apple sind sehr stabil, Rabatte sind wirklich rar gesät. Würde man nun weiterhin reduzierte Geschenkkarten anbieten, könnte man so auch iPhone, iPad, Apple Watch, Macs, AirPods und Co. günstiger kaufen. Im Schnitt gibt es rund 15 Prozent Rabatt, das wäre für Apple-Produkte schon enorm.

Sollten also die App Store & iTunes-Karten verschwinden, ist davon auszugehen, dass auch die Rabattaktionen gestoppt werden – zumindest in dem Ausmaß, wie es aktuell der Fall ist. Man könnte natürlich zusätzliches Guthaben ausgeben, dass nur im App Store eingelöst werden kann. In den USA geben diverse Supermärkte auch Guthabenkarte für den eigenen Shop als Bonus aus. Das wäre auch eine Option.

Bleibt also abzuwarten, wann die Universal-Geschenkkarten auch in Deutschland verfügbar gemacht werden und ob dadurch die App Store und iTunes-Karten verschwinden – und somit auch die Rabatte.