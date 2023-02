Anker 343: USB-C-Hub mit Dual-Monitor-Option

Erst in der vergangenen Woche hat Anker zwei neue USB-C-Hubs in Deutschland gestartet, heute folgt der dritte Streich. Und das ist durchaus eine besondere Geschichte, denn am Anker 343 USB-C-Hub können zwei Displays gleichzeitig angeschlossen werden.

Verbaut sind zwei HDMI 2.0 Anschlüsse die im Einzelbetrieb 4K und 60 Hertz unterstützen. Sind zwei Monitore angeschlossen, sinkt die Bildwiederholfrequenz auf leider nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Für alltägliche Arbeiten sollte das aber ausreichend sein.

Neben dem USB-C-Port, der zum Anschließen des Computers dient, gibt es einen weiteren zur Stromversorgung, einen USB-C-Anschluss zur freien Verwendung und zwei klassische USB-A-Ports.

Im Zusammenspiel mit einem Notebook könnt ihr so ingesamt drei Displays verwenden. Bestellt werden kann das Anker 343 USB-C-Hub ab sofort zum Preis von 89,99 Euro.

