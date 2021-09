Anker Nano Pro: Ein erster Blick auf das neue USB-C-Netzteil

Was um Himmels Willen kann man zu einem einfachen USB-C-Netzteil noch groß schreiben? Also abgesehen davon, dass es eine Leistung von 20 Watt liefert, kompakt gestaltet ist, 19,99 Euro kostet und zudem noch in vier verschiedenen Farben bestellt werden kann?

Zwei Wochen vor dem Start der Auslieferungen hat uns Anker gleich drei Farbvarianten des neuen Nano Pro Netzteils zugeschickt. Daher will ich die Chance auf jeden Fall nutzen, euch das neue Ladegerät noch einmal im Detail vorzustellen.

Über die Technik im Inneren möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viele Worte verlieren. 20 Watt und USB-C sind perfekt dazu geeignet, ein iPhone mit dem passenden Kabel mit der maximal möglichen Geschwindigkeit aufzuladen. Und das bekommt natürlich auch das Anker Nano Pro hin. Was ziemlich interessant ist: Das Anker Nano Pro Netzteil kostet mit 19,99 Euro (Amazon-Link) genau so viel wie das technisch vergleichbar Anker Nano, das bereits seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Unterschiede gibt es hier nur im Design.

Und tatsächlich ist das Anker Nano Pro einen Hauch größer. Das liegt vor allem daran, dass rund um die Außenhülle noch durchsichtiger Kunststoff verbaut wurde. Das macht optisch auf jeden Fall etwas her. Es gibt aber auch Dinge, die mir optisch nicht so gut gefallen. Das wäre beispielsweise die silberne Front beim weißen Modell, hier finde ich die anderen drei Farbvarianten besser abgestimmt. Aber das ist sicherlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Über eine andere Sache kann man ebenfalls diskutieren: Muss das Anker-Logo unbedingt auf der Front platziert werden? Beim Anker Nano war es an der Seite aufgedruckt. Ich würde es bevorzugen, wenn gar kein Hersteller-Name prominent platziert werden würde. Der Hersteller selbst dürfte das natürlich etwas anders sehen.

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Anker Nano Pro in Ozeanblau und Polarlicht, also in Mint und Lavendel, oder besser gesagt in Blau und Lila, optisch am besten gefallen. Wie sieht es bei euch aus? Welche Farbe ist euer Favorit?