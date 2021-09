Loewe stellt Klang Bar5 und Klang Sub5 mit AirPlay 2 & Dolby Atmos Music

Aus dem Hause Loewe gibt es ab sofort eine neue Soundbar sowie einen neuen Subwoofer. Namentlich sind das die Klang Bar5 und der Klang Sub5. Beide Produkte sind ab diesen Monat im Fachhandel erhältlich und sollen das Heimkino-Erlebnis deutlich verbessern.

Die Soundbar bietet im Verbund mit dem Subwoofer eine Gesamtmusikleistung von 800 Watt. Ausgestattet mit Dolby Atmos, DTS-X, DTS Play-Fi, Atmos virtual und Virtual X kann man ein tolles Erlebnis mit immersivem Sound genießen. Zusätzlich ist auch Dolby Atmos Music an Bord, welches für räumlichen 3D-Sound sorgt. Die Loewe Klang Bar5 ist eine der ersten Soundbars, die diese Technologie unterstützt. Für die Nutzung muss lediglich ein Apple TV an die Soundbar angeschlossen und die Musik über Apple Music abgespielt werden.

Die Soundbar bietet zwei nach oben gerichtete Lautsprecher sowie zwei weitere, seitlich platzierte Lautsprecher. Hinzu kommen zwei Center-Lautsprecher, die Dialoge oder Gesangsstimmen besonders gut wiedergeben. Der Subwoofer ist rund gestaltet und bietet zwei 6-Zoll-Aktivlautsprecher und vier Passivradiatoren in Form eines Hexagons.

Dank einer nativen App und umfangreichen Wireless-Fähigkeiten werden nicht nur sämtliche Streaming-Dienste, sondern auch Technologien wie Google Chromecast und Apple AirPlay 2 unterstützt. Drei HDMI-Anschlüsse, 4K-Upscaling und 4K-Pass- Through lassen bei der Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen wohl keine Wünsche offen. Ergänzt wird dieser Komfort mit der neuen Loewe Klang Remote, welche schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Entertainment-Optionen der Soundbar ermöglicht.

Darüber hinaus lässt sich die „Loewe Klang Bar5 mr“ (so der ganze Name) in Verbindung mit weiteren Loewe Klang mr-Lautsprechern auch in ein Multiroom-Audiosystem integrieren, um Musik oder andere Audioinhalte im gesamten Haus zu streamen. Die Loewe Multiroom Serie kommt ab September 2021 auf den Markt.

Die Loewe Klang Bar5 mit dem Loewe Klang Sub5 sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.359 Euro im Fachhandel erhältlich. Informationen zur Multiroom-Plattform Loewe Klang mr werden separat bekannt gegeben.