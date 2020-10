Anker PowerPort III Nano: Ultra-Kompaktes Ladegerät mit 20 Watt Leistung

Ende September hatten wir den neuen Anker PowerPort III Nano schon kurz in einer News vorgestellt. Vor knapp zwei Wochen gab es einen Gutscheinfehler und das Netzteil konnte für rund 10 Euro bestellt werden. Das dürfte in naher Zukunft sicherlich nicht mehr passieren – aber auch für 19,99 Euro bleibt der Anker PowerPort III Nano eine Empfehlung.

Und das liegt vor allem an zwei Gründen: Kompakte Abmessungen und viel Leistung. Das UBS-C-Netzteil liefert nämlich bis zu 20 Watt und kann damit nicht nur das iPhone, sondern auch alle aktuell verfügbaren iPad-Modelle mit voller Geschwindigkeit aufladen.

15 Watt mehr Leistung als Apples Standard-Netzteil

Und trotzdem ist der Anker PowerPort III Nano ziemlich kompakt. Anker gibt Abmessungen von 6,7 x 3,6 x 2,7 Zentimeter an, wobei sich die 6,7 Zentimeter auf die gesamte Länge des Netzteils beziehen, inklusive der beiden herausstehenden Stecker. Damit ist das Netzteil genau so lang wie das Standard-iPhone-Netzteil, das Apple bisher beim iPhone mitgeliefert hat. Der große Unterschied: Das Netzteil von Apple liefert nur 5 Watt und kann das iPhone damit schon lange nicht mehr so schnell aufladen, wie es eigentlich aufgeladen werden könnte.

Aus einer deutschen Standard-Steckdose steht der Anker PowerPort III Nano nur drei Zentimeter hervor. Zudem punktet das Netzteil mit seinem geringen Gewicht von nur 38 Gramm.

Sicherlich gibt es noch viel leistungsstärkere Netzteile und auch Modelle mit mehreren USB-C-Anschlüssen, um mehr als ein Gerät gleichzeitig aufladen zu können. Als kleines Reise-Netzteil oder Ladegerät, das man immer im Rucksack mit dabei hat, eignet sich der neue Anker PowerPort III Nano aber wunderbar.