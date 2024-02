Anker PowerPort: Zwei kompakte USB-C-Netzteile für nur 17,99 Euro

Auch wenn auf dem Papier mit einem 30 Watt Netzteil noch ein kleines bisschen schneller geladen werden kann, eignen sich 20 Watt Netzteile für das iPhone absolut wunderbar. Hier profitiert man zudem von einer äußerst kompakten Größe, wie auch das Anker PowerPort III unter Beweis stellt. Und genau das bekommt ihr heute besonders günstig.

Das besonders kompakte Ladegerät von Anker bekommt ihr heute im Doppelpack für nur 17,99 Euro (Amazon-Link), der Stückpreis liegt demnach bei knapp 9 Euro. Viel günstiger wird es auch bei No-Name-Anbietern nicht – und Anker kann man ja mittlerweile durchaus als echte Markenware bezeichnen.

Als Maße gibt der Hersteller 3,3 × 3,2 × 3,3 Zentimeter an, was wirklich sehr kompakt ist. Unterboten wird das bei Anker selbst nur vom Anker Nano Ladegerät, das aktuell aber gar nicht lieferbar ist und ansonsten einzeln genau so viel gekostet hat, wie das Doppelpack des Anker PowerPort III.

Passend zum Ladegerät benötigt ihr natürlich noch ein USB-C auf Lightning-Kabel, falls ihr es nicht ohnehin schon besitzt. Empfehlen kann ich andernfalls das Anker PowerLine III Flow, ein aus meiner Sicht fantastisches Kabel. Mit einem Preis von 17,99 Euro ist das zwar genau so teuer wie die beiden Ladegeräte, dafür habt ihr aber auch die Auswahl zwischen etlichen verschiedenen Farben und bekommt ein Kabel, dass sich nicht verdreht oder verheddert.

Angebot 181 Bewertungen Anker PowerPort III 20W USB-C Netzteil Doppelpack Ladewürfel Schnellladeoption,... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

DREIFACHE LADEGESCHWINDIGKEIT: Lade dein iPhone 15 in nur 25 Minuten auf 50% Akku!

Anker PowerLine III Flow, USB-C auf Lightning Ladekabel PD, kompatibel mit iPhone... FEEL THE DIFFERENCE: Das erste Ladekabel mit Kuschel-Effekt. Die samtweichen Graphene-Drähte mit einer Ummantelung aus Silikagel liegt sehr angenehm...

ENORME STRAPAZIERFÄHIGKEIT: Unser weichstes Kabel ist gleichzeitig unser stärkstes Kabel. PowerLine III Flow überzeugt mit einer Lebensdauer von...