Anker reduziert praktisches Zubehör: Etliche Highlights reduziert

Der Zubehör-Hersteller Anker bietet seine Produkte ohnehin zu vernünftigen Preisen an. Wie wir aber alle wissen, gibt es die meisten Produkte immer mal wieder im Angebot. Und so auch heute – im Rahmen der Last Minute Deals bei Amazon hat Anker mehr als 40 Produkte im Preis gesenkt. Wir wollen euch unsere Highlights zeigen.

Praktisches Kabel-Management mit Magneten

Los geht es mit einem der Bestseller aus dem vergangenen Jahr. Das Anker Kabel Management Set besteht aus einer magnetischen Grundplatte, die beispielsweise auf den Schreibtisch geklebt werden kann. Fünf Kabel werden dann mit einem kleinen magnetischen Clip versehen, so dass diese immer an die Platte geheftet werden können und immer griffbereit sind. Der Preis des Sets fällt heute von 12,99 Euro auf 8,99 Euro.

1.081 Bewertungen Anker Kabel Management, magnetische Kabelhalterung, Desktop Kabelbinder, 5 Clips für... NIE WIEDER KABELSALAT: Ab jetzt sind alle Kabel auf dem Schreibtisch unter Kontrolle - für eine aufgeräumte, organisierte Arbeitsatmosphäre.

ABSOLUT STABIL: Die integrierten Klebestreifen halten fest an allen Oberflächen, wie zum Beispiel Holz, Marmor, Metall, Glas und mehr.

Ladedock für daheim und unterwegs

Trägerinnen und Träger einer Apple Watch können sich über ein Ladedock für ihre Uhr freuen. Das Gadget von Anker kostet heute nur 26,99 statt 35,99 Euro und ist eine praktische Sache für daheim und unterwegs. Das Ladedock hat ein integrierten Ladepuck für die Apple Watch, der sogar eingeklappt werden kann. Das Netzteil müsst ihr noch selbst beisteuern, dank USB-C sollte das aber keine große Hürde sein.

Kleines Netzteil mit voller Leistung

Wo wir gerade bei Ladegerät sind – empfehlenswert ist auf jeden Fall das Anker Nano. Dieses kompakte USB-C-Netzteil stehen nur drei Zentimeter aus der Steckdose heraus und erlaubt Schnellladen mit bis zu 20 Watt. Heute könnt ihr für 15,39 statt 20,99 Euro zuschlagen. Als Farben stehen Schwarz, Lila und Mintgrün zu Auswahl. Das Weiße Modell kostet mit 19,99 Euro leider etwas mehr.

14.544 Bewertungen Anker Nano iPhone Ladegerät, 20W PIQ 3.0 Mini Ladegerät, PowerPort III USB-C Netzteil für iPhone... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W Ausgangsleistung der absolut beste Partner für alle iPhones.

HOCHMODERNE TECHNOLOGIE: Verlasse dich auf enorme Leistung mit PowerIQ 3.0 und ganzen 20W Ladeleistung. Das sind 53% Akku eines iPhone 11 in nur 30 Minuten!

Kompaktes Ladegerät mit vier Ports

Wenn ihr euch mehr als einen USB-C-Anschluss wünscht, dann schaut euch das Anker PowerPort Atom III Slim an. Dieses Ladegerät bietet bis zu 65 Watt Leistung verteilt auf vier Anschlüsse – ein USB-C und drei klassische USB-A. Wenn euch diese Aufteilung gefällt, bekommt ihr auf dem Markt wohl kein kompakteres Modell. Mit 27,99 Euro kostet diese Lösung auch gar nicht mal so viel.

2.702 Bewertungen Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät, 65W 4-Port PIQ 3.0 & GaN Netzteil mit 45W USB-C... HIGH SPEED MIT USB-C: Lade per 45W USB-C-Eingang deine USB-C Notebooks wie zum Beispiel Dell XPS 13 oder Macbook Air 2018 mit Höchstgeschwindigkeit.

EINER FÜR ALLE: Ab jetzt kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden! Der PowerIQ 3.0 USB-C Port schenkt dir die maximale Leistung von 45W für deine USB-C-Geräte, während dich drei zusätzliche...

Ankers Antwort auf MagSafe

Daran anschließen könnte man auch das Anker PowerWave Magnetic Pad, Ankers günstige Antwort auf dem MagSafe-Adapter von Apple. Zwar ist hier nur normales Qi verbaut und die Leistung damit auf 7,5 Watt begrenzt, rein funktional gibt es sonst aber keinen Unterschied. Das magnetische Pad wird einfach auf der Rückseite von iPhone 12 oder iPhone 13 angedockt. Der Preis ist mit 13,99 Euro natürlich deutlich geringer als bei Apple.

1.061 Bewertungen Anker PowerWave Magnetic Pad, Magnetisches kabelloses Ladepad mit integriertem USB-C Ladekabel 150cm... PERFEKT POSITIONIERT: Fixiert das Gerät in idealer Position und rastet automatisch ein. Für noch effizienteres und solides Laden.

DER PARTNER FÜR DAS iPHONE 12: Koppelt sich automatisch mit den magnetischen Funktionen der iPhone 12 Serie sowie mit MagSafe Handyhüllen. Gönn dir eine mächtige Ladeleistung von bis zu 7.5W!...

Vielseitiger Kartenleser mit zwei Anschlüssen

Auch wenn in den neuen MacBooks ein SD-Kartenleser verbaut ist, sollte es durchaus noch den einen oder anderen unter uns geben, der einen externen Kartenleser gebrauchen kann. Das heute 14,99 Euro günstige Modell von Anker kann per USB-A oder USB-C angeschlossen werden und ist zudem mit SD und MicroSD kompatibel.