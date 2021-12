Red Ball Super Run: Nachfolger des beliebten Jump’N’Run erschienen

Mögt ihr Endless Runner und könnt euch für schnelle Gaming-Action begeistern? Dann ist vielleicht die Neuerscheinung Red Ball Super Run (App Store-Link) etwas für euch, die seit heute im deutschen App Store zum Download für iPhones und iPads verfügbar ist. Für die Installation wird iOS/iPadOS 12.0 oder neuer benötigt, zudem braucht es etwa 395 MB eures Speicherplatzes auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel bereits vorhanden.

Nach mehr als 250 Millionen Downloads des vom Entwicklerteam als „Jump’N’Roll“ bezeichneten Red Ball 4 ist dies ein weiteres Spiel der beliebten Red Ball-Serie. Red Ball Super Run wurde zusammen mit dem ursprünglichen Entwickler der Serie, Yohoho Games, entwickelt und soll die Jump’n Roll-Formel nun in ein anderes Spielprinzip einbetten. Statt klassischem Jump’N’Run mit mehr als 70 Leveln gibt es nun einen Endless Runner.

„Mit Dutzenden von Schauplätzen, epischen Bosskämpfen und einer bunten Schar von Helden ist es der erste Schritt der Serie in das 3D-Runner-Genre und bereit, die Herzen von Fans und neuen Spielern gleichermaßen zu erobern“, berichtet das Entwicklerteam in einer Nachricht an uns. Auch in dieser Neuerscheinung begegnet man wieder den bösen quadratischen Fieslingen aus Red Ball 4 und hat in vier kunterbunten Umgebungen – Stadt, Hafen, U-Bahn und Fabrik – zu rennen, rollen, hüpfen und auszuweichen.

Die Zahl vier setzt sich auch in anderen Bereichen von Red Ball Super Run fort: So gibt es insgesamt vier spielbare Red Ball-Superhelden, die sich im Verlauf des Spiels freischalten lassen, sowie vier große Endgegner, die es zu besiegen gilt. Unterwegs sammelt man zudem Münzen ein und kann nach und nach einige Verbesserungen und Upgrades freischalten. Denn, und das muss an dieser Stelle auch betont werden, es handelt sich bei Red Ball Super Run um ein Freemium-Game, das mit einigen In-App-Käufen für Verbrauchsmaterialien wie Kristallen aufwartet. Falls ihr vor dem Download noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, findet ihr abschließend den YouTube-Trailer zu Red Ball Super Run, den wir euch eingebunden haben.