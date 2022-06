Anker verkauft Ladegeräte und Kabel zum Sonderpreis

Auch an diesem Montag liefert uns Anker wieder einige neue Angebote auf Amazon. Mit dabei ist unter anderem das praktische und ultra-kompakte Anker PowerPort Atom III Slim Ladegerät mit drei USB-A und einem USB-Anschluss. 65 Watt Gesamtleistung und ein tolles Design, um das Ladegerät unauffällig in der Küche oder am Schreibtisch zu platzieren.

Bevor wir euch alle Angebote im Überblick zeigen, noch ein kleiner Hinweis zu den Preisangaben bei Amazon. Dort ist bei Angeboten seit einigen Tagen der alte Preis als „zuletzt niedrigster Preis“ benannt. Was hat es damit auf sich? Amazon hat uns dazu mitgeteilt:

„Ab Mai 2022 schreibt die EU Omnibus Richtlinie vor, dass Händler für angekündigte Preisreduzierungen den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Bezugsgröße veröffentlichen müssen. Dieser niedrigste Preis in 30 Tagen wird bei Amazon als ‚Zuletzt niedrigster Preis‘ oder ‚Niedrigster‘ bezeichnet.“

Alle aktuellen Anker Angebote im Überblick

1.425 Bewertungen Anker 523 Powerbank, 20W 10000mAh Power Delivery Powerbank, externer USB-C Akku, kompatibel mit... ENORME LEISTUNG: Der 20W USB-C Eingang hat mehr als genug Saft, um dein iPhone 12 in nur 30 Minuten auf ganze 50% aufzuladen! Und musst du einmal zwei...

EXTREM SCHLANK: Gerade einmal 1,5cm breit - und somit unsere dünnste Powerbank überhaupt!

327 Bewertungen Anker Nano II 45W USB-C Ladegerät Netzteil Schnellladeleistung, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so gut wie jedes Gerät - ob Smartphones, Tablets...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 12 mit dreifacher Geschwindigkeit sowie die neuesten Samsung...