Apollo for Reddit: Der wohl beste Reddit-Client hat jetzt ein eigenes Tamagotchi

Die Plattform Reddit ist ein Quell spannender Diskussionen, aktueller Themen und großartigen Hilfestellungen. Wer nicht auf die offizielle App von Reddit zur Nutzung setzen will, findet mit Apollo for Reddit (App Store-Link) eine hervorragende Alternative, die sogar der hauseigenen Anwendung in vielen Bereichen überlegen ist. Der Download für iOS und iPadOS ist kostenlos und kann über einen einmaligen Kauf der Pro-Version sowie über ein Ultra-Abo optional aufgewertet werden.

Der Entwickler von Apollo for Reddit, Christian Selig, wird nie müde, neue Features in Apollo for Reddit zu integrieren und die Anwendung so immer weiter zu verbessern. Vor kurzem gab es ein weiteres Update, das vor allem Nutzern und Nutzerinnen eines iPhone 14 Pro und Pro Max zugute kommt. Wir hatten darüber in aller Kürze schon berichtet, wollen aber nun diese zugegebenermaßen niedliche Neuerung noch einmal detaillierter aufgreifen, sowie auch die weiteren neuen Features der letzten Reddit-Updates aufzeigen.

Seit Mitte September hat Christian Selig nämlich eine Art Tamagotchi in Apollo for Reddit integriert, das vom Entwickler als „Pixel Pal“ bezeichnet wird und sich an der Dynamic Island einnistet. In den Einstellungen kann man sich zwischen insgesamt sieben verschiedenen Tierarten entscheiden – Katze, Hund, Igel, Fuchs, Axolotl, Otter und Fledermaus – und dem Tierchen auch einen eigenen Namen geben. Ist das Feature aktiviert, hüpft, geht und schläft der Pixel Pal dann bei jedem Öffnen von Apollo auf der Dynamic Island.

Aber wie es sich für ein Tamagotchi-artiges Tierchen gehört, bedarf selbiges auch der Pflege. Das Tier kann mit verschiedenen Leckereien gefüttert werden, von denen mehrere Einheiten pro Tag zur Verfügung stehen. Auch zwei Spiele stehen für das virtuelle Tier bereit, um die Lebensherzen aufzufüllen. Beim Antippen des Haustiers bekommt man zudem weitere Infos wie das Alter, das Gewicht und auch die bereits bei Spielen gescrollten Meter spendiert.

Pixel Pal ist auch als Sperrbildschirm-Widget verfügbar

Wer nun vor Begeisterung kaum noch an sich halten kann, aber über kein iPhone 14 Pro oder Pro Max verfügt, bekommt dank Apollo-Entwickler trotzdem eine Option, ein virtuelles Haustier in der App zu halten. Die Pixel Pals können nämlich auch über ein Sperrbildschirm-Widget in zwei Größen integriert werden und lassen sich dann dort beobachten und antippen.

A propos Widgets: Das Pixel Pal-Widget für den Sperrbildschirm ist nicht das einzige, das der Entwickler hinzugefügt hat. Apollo for Reddit hat auch einen kompletten iOS 16-Support bekommen, mit dem weitere Lockscreen-Widgets hinzugefügt worden sind. So gibt es unter anderem Trending Posts, die bisher in Apollo gescrollte Distanz, ein Karma- und Inbox-Widget, und auch ein Neue Posts und Subreddit-Shortcut-Widget.

Zudem steht in Apollo for Reddit jetzt eine Live Text-Unterstützung bereit. „Wenn jemand ein Bild oder ein Video mit interessantem Text postet, kann Apollo jetzt das Bild analysieren und dir die Möglichkeit geben, den Text auszuwählen und damit zu interagieren“, berichtet der Entwickler. „Das ist sehr praktisch, um einen Text zu speichern, zu teilen, ein Rezept zu kopieren oder sogar ein Meme in eine andere Sprache zu übersetzen.“ Das Feature funktioniert auch mit Videos.

Darüber hinaus gibt es auch ein neues Subreddit-Funktion für aktuelle Wetter-Infos, neue Icons, darunter ein Halloween-Icon namens „Frankenpollo“ für den Oktober, und auch eine Statistik für die in der App bisher gescrollte Distanz. Letztere kann auch wie oben bereits erwähnt in einem Sperrbildschirm-Widget angezeigt werden. Auch viele kleinere Verbesserungen und die üblichen Bugfixes haben Einzug gehalten. Apollo for Reddit ist nach wie vor eine echte Empfehlung für Reddit-User und steht aktuell in Version 1.14.5 im deutschen App Store zum Download bereit.