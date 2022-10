iMessage: Apples Nachrichten-App könnte 2023 ein Redesign bekommen

Erst mit iOS 16 hat Apple einige Änderungen an der hauseigenen Messaging-App iMessage vorgenommen. So ist es unter iOS 16 nun möglich, Nachrichten editieren oder eine kürzlich versendete Mitteilung wieder rückgängig zu machen. Auch das Markieren von Unterhaltungen als ungelesen, gemeinsame Einladungen und Status-Updates haben mit dem neuen mobilen Betriebssystem Einzug gehalten.

Der bei Twitter als Majin Bu bekannte Leaker hat nun ein komplettes Redesign für iMessage für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. In seinem Tweet berichtet er unter Bezugnahme einer Quelle von einem „komplett erneuerten“ iMessage.

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 14, 2022