App Store: Im Pandemie-Jahr 2020 643 Milliarden US-Dollar umgesetzt

Per Pressemitteilung macht Apple darauf aufmerksam, dass das App Store-Ökosystem im Jahr 2020 Verkäufe und Umsätze in Höhe von 643 Milliarden US-Dollar ermöglicht hat — ein Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig rückt Apple besonders die kleinen Unternehmer in den Fokus, die über den App Store mehr Kunden weltweit erreichen konnten. Die Zahl der kleinen Entwickler und Entwicklerinnen ist seit 2015 weltweit um 40 Prozent gewachsen — und sie machen mehr als 90 Prozent im App Store aus. Die in Auftrag gegebene unabhängige Studie definiert kleine Entwicklerteams als solche mit weniger als eine Million Downloads und weniger als eine Million US-Dollar Umsatz mit all ihren Apps in einem Jahr. Dennoch muss man festhalten: Die großen Gewinne gehen oftmals an große Namen wie Call of Duty Mobile, Fortnite (damals), Among Us! & Co.

Tim Cook, CEO von Apple:

„Entwickler und Entwicklerinnen im App Store beweisen jeden Tag, dass es keinen innovativeren, widerstandsfähigeren und dynamischeren Marktplatz auf der Welt gibt als die App-Economy. Die Apps, auf die wir uns während der Pandemie verlassen haben, haben unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert — von der Lieferung von Lebensmitteln nach Hause, über Lehrmittel für Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen bis hin zu einem fantasievollen und ständig wachsenden Universum an Unterhaltung und Spielen. Das Ergebnis sind nicht nur unglaubliche Apps für alle Nutzer und Nutzerinnen: Es sind Arbeitsplätze, es sind Möglichkeiten und es sind unglaubliche Innovationen, die die globale Wirtschaft noch viele Jahre lang antreiben werden.“

Der App Store, der 2008 ins Leben gerufen worden ist, ist der sicherste und dynamischste App-Marktplatz der Welt. Er umfasst derzeit 1,8 Millionen Apps und wird jede Woche von mehr als einer halben Milliarde Menschen in 175 Ländern besucht. Er unterstützt Entwickler und Entwicklerinnen, Visionäre und Visionärinnen und Lernende jeden Alters und Hintergrunds mit all den Werkzeugen und Informationen, die sie benötigen, um eine bessere Zukunft und eine bessere Welt zu schaffen.

Apple hat in der verlinkten Pressemitteilung mehrere Beispiele und Entwicklerteams genannt, die alle ein Loblied auf den App Store singen. Für die genauen Details und alle Stimmen, klickt euch in die Mitteilung.