appgefahren Adventskalender: Das 18. Türchen

Einen XXL-Bluetooth-Speaker, der wasserdicht ist und zudem noch über einen integrieren Flaschenöffner verfügt? Da konnten wir bei der Planung unseres Adventskalenders einfach nicht nein sagen. Und wenn es dann gleich noch zwei Speaker gibt, die sich zudem miteinander koppeln lassen, sprechen wir auf jeden Fall von einem richtig tollen Türchen.

Im Mittelpunkt steht heute der Braven BRV-XL im Wert von jeweils 230 Euro, der mit einer Leistung von 40 Watt für ordentlich Krach sorgen dürfte. Stürze und Wasser können ihm nicht anhaben, zudem wird er zukunftssicher per USB-C aufgeladen und kann am gleichen Anschluss auf euer iPhone mit Strom versorgen.

Und auch sonst ist man mit dem Braven BRV-XL stets gut gerüstet: Neben einem Tragegriff gibt es auch einen Gurt, der einfach am Lautsprecher befestigt werden kann. Und falls ihr bei so viel Musik mal durstig werdet, ist auch das kein Problem: Der Braven BRV-XL verfügt über einen integrierten Flaschenöffner, natürlich ist das unser persönliches Highlight.

Braven BRV-XL Robuster Bluetooth Lautsprecher IPX5... Genießen Sie 16 Stunden Spielzeit

Mit der zuverlässigen Wasserfestigkeit gemäß IPX7 stellt Wasser kein Problem dar. Das Gerät schwimmt sogar!

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen zwei Braven BRV-XL am einen Leser. Falls ihr den Speaker gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage korrekt beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch die nächsten Tage

Gestern haben wir zwei Rucksäcke von Arcido verlost – nicht das neue Modell Oxna, sondern den praktischen Saxon. Gewonnen haben David D und Alexander G. Wenn ihr schon jetzt wissen möchtet, was sich in den kommenden Tagen in unserem Adventskalender verbirgt, werft einen Blick auf das folgende Video.