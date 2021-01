Apple hilft Einsteigern mit vier neuen Videos

Natürlich wissen wir, dass hier auf unserem Blog viele Leser unterwegs sind, die schon jahrelang mit iPhone und iPad hantieren. Aber es ist ja nicht so, dass wir diejenigen, die Android endlich hinter sich lassen wollen, ganz außer Acht lassen. Daher wollen wir zum Start in den Tag vier neue Apple-Videos mit euch teilen, die sich an eben solche Einsteiger richten.

Und wer weiß? Vielleicht lernt ihr in einem der vier Videos, die sich um das Sichern und Wiederherstellen von Daten auf dem iPhone und iPad drehen, ja auch noch etwas dazu?

Das sind die vier neuen Video-Tutorials von Apple