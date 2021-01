Apple tauscht AirPods Max im Garantiefall ohne Ohrpolster aus

Mit einem Preis von über 600 Euro sind die Apple AirPods Max ja ganz sicher keine günstige Angelegenheit, doch selbst bei seinen High-End-Kopfhörern ist Apple auf Sparsamkeit bedacht. Solltet ihr eure Kopfhörer im Rahmen der Garantie austauschen müssen, so bekommt ihr von Apple keine neuen Ohrpolster.

Das geht aus einem Bericht von 9to5Mac hervor. Dort musste ein Leser seine natürlich noch ziemlich neuen AirPods Max austauschen lassen, da es Probleme mit der digitalen Krone gab. Die Austausch-Kopfhörer wurden von Apple ohne Ohrpolster zum Kunden geschickt.

In Apples E-Mail mit Informationen rund um den Rückversand der defekten Kopfhörer ist ein Diagramm enthalten, in dem gezeigt wird, dass die defekten Kopfhörer ohne Smart Case und Ohrpolster zurückgeschickt werden sollen. Es ist davon auszugehen, dass dies natürlich anders gehandhabt wird, sofern eines dieser Teile selbst von einem Defekt betroffen ist.

Nach wenigen Wochen ist diese Ohrpolster-Geschichte sicherlich noch nicht so relevant. Wenn man aber am Ende der Garantie, die ja möglicherweise mit Apple Care verlängert wurde, einen Austausch vornehmen muss, dann wäre so ein neues Paar Ohrpolster schon eine feine Sache und eine nette Wiedergutmachung von Apple für die Umstände.