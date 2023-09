Apple, Bose oder Sony: Welcher Kopfhörer bietet die beste Geräuschunterdrückung?

Die Akustik-Spezialisten von HEAD Acoustics sind auch in Deutschland vertreten und haben nun im Auftrag des amerikanischen Tech-Blogs The Verge vergleichende Messungen zu den Noise Canceling-Qualitäten von Over-Ear-Kopfhörern der Marken Apple, Bose und Sony unternommen.

Insgesamt wurden fünf Modelle in Augenschein genommen: Die drei Bose-Modelle QC-1, NC700 und QC-45, der Sony WH-1000XM5 sowie die AirPods Max von Apple. HEAD Acoustics stellte sich die Fragen, welcher der Kopfhörer störende Alltagsgeräusche am besten eliminiert und wie sehr sich die Noise Canceling-Technologie zwischen den drei Platzhirschen Apple, Bose und Sony unterscheidet.

In einem PDF stellt HEAD Acoustics die Testumgebung vor und liefert entsprechende Ergebnisse für die fünf getesteten Kopfhörer-Modelle. Man legte darauf Wert, dass die Exemplare in möglichst realistischen Umgebungen getestet wurden. So verwendete man Pink Noise, laute Musik, einen Bahnsteig, eine Straßenkreuzung und eine Flugzeugkabine, um die aktive Geräuschunterdrückung der Kopfhörer unter die Lupe zu nehmen.

AirPods Max mit bester Sprachausgabe im Test

Die besten Resultate im Bereich des Noise Cancelings erreichte der Sony WH-1000XM5, der mit einer sehr guten passiven Abschirmung und einer soliden ANC-Technologie punkten konnte. Apples AirPods Max landeten auf dem zweiten Platz und zeigten vor allem in tiefen Frequenzbändern von 100 bis 500 Hz gute Werte. Sollte man daher oft Frequenzen im niedrigen Bereich, beispielsweise bei Langstreckenflügen, ausgesetzt sein, dürften die AirPods Max das Mittel der Wahl sein. Auf dem dritten Platz sortierte sich der Bose QC-45 ein.

Eine spannende Nebenerkenntnis gab es im Test von HEAD Acoustics: Apples AirPods Max liefern auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung die beste Sprachausgabe. Den gesamten Test hat The Verge in einem YouTube-Video nochmals abschließend zusammengefasst.

