Tado Smart Charging: Neue Gratis-App für Elektrofahrzeuge

Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin hat Tado eine neue App vorgestellt, die sich an Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos richtet. Mit Tado Smart Charging (App Store-Link) kann man sein Fahrzeug in der heimischen Garage intelligent laden und dabei zum Beispiel Rücksicht auf dynamische Stromtarife nehmen.

Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Bei der Nutzung eines dynamischen Stromtarifs soll das Auto nicht direkt aufgeladen werden, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt. Denn ab 17 Uhr steigen die Preise dynamischer Tarife zum Teil deutlich an – bei Tibber kostet eine Kilowattstunde zwischen 18 und 19 Uhr beispielsweise 38,49 Cent. Lädt das Auto dagegen erst ab Mitternacht auf, kostet eine Kilowattstunde nur noch rund 27 Cent. Tankt man über Nacht mal eben 20 Kilowattstunden nach, macht das eine Ersparnis von über 2 Euro.

So funktioniert Tado Smart Charging mit dem Elektroauto

Aber wie genau funktioniert die Tado Smart Charging App ohne zusätzliche Hardware? Nach dem Download und der notwendigen Registrierung verbindet man sich in der App direkt mit dem Online-Konto des Autoherstellers. Abgesehen von drei Herstellern, das sind Peugeot, Mercedes und Kia, reicht das aus, um die intelligente Steuerung zu ermöglichen. Tado kann über die Verbindung auf den aktuellen Ladezustand des Autos zugreifen und den Ladevorgang starten oder stoppen. Bei den drei genannten Marken muss zusätzliche eine smarte Wallbox vorhanden sein, aktuell unterstützt Tado Modelle von Zaptec, Wallbox oder Easee.

In der App lässt sich im Anschluss konfigurieren, zu welchen Zeiten man das Auto aufladen möchte. In den Einstellungen lässt auch ein dynamischer Stromtarif von Awattar oder Tibber verknüpfen, damit die Ladezeiten dynamisch angepasst werden können.

Dank GPS-Lokalisierung kann die Tado Smart Charging App sogar erkennen, dass das Auto in der heimischen Garage steht und nicht an einer öffentlichen Ladestation irgendwo anders – dort soll der Ladevorgang ja nicht smart gesteuert werden.

Löblich zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass die App komplett gratis und ohne versteckten Kosten angeboten wird. Tado möchte seine Nutzerschaft mit dem Angebot einfach vergrößern – wohl auch um ein bisschen Werbung für den eigenen dynamischen Stromtarif Awattar zu machen. Aber sind wir mal ehrlich: Wenn Werbung so smart ist wie diese App, dann haben wir nichts dagegen einzuwenden.