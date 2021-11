Apple I: Seltenes Exemplar bringt eine halbe Million US-Dollar ein

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über einige Versteigerungen des Auktionshauses Bonhams berichtet haben, bei denen nie veröffentlichte Apple-Prototypen an den Mann bzw. die Frau gebracht werden sollten. Nun gab es erneut ein Apple-Produkt, das unter den Hammer kommt – und zwar ein ganz besonderes.

Im Jahr 1977 verkaufte ein College-Professor, der sich im Rahmen seiner Lehrtätigkeit auch für Mikroprozessoren interessierte, einen Apple I an seinen Studenten. Der von Steve Wozniak entwickelte und 1976 veröffentlichte Rechner wurde seinerzeit für 666,66 US-Dollar verkauft, Zusatz-Equipment wie Monitor und Tastatur kostete extra. Der Professor veräußerte den PC für 600 US-Dollar.

Da der Apple I grundsätzlich nur aus einer Platine bestand, sah ein Geschäftsmann aus Mountain View in Kalifornien seine Chance gekommen. Paul Terell war Besitzer des Geschäfts „Byteshop“ und erwarb 50 der Apple I-Platinen, um sie mit entsprechenden Holzgehäusen und einer Tastatur zu versehen. Gefertigt wurde das Holz-Equipment vom Vater eines Apple-Mitarbeiters.

Startpreis von 200.000 US-Dollar

Da auch der nun zur Versteigerung gekommene Apple I des College-Studenten über ein solch seltenes Holzgehäuse samt Tastatur verfügt – aktuell gibt es weltweit nur derer sieben – wirkte sich das auch auf den Endpreis aus. Das Auktionshaus John Moran aus Los Angeles hatte für das Apple-Urgestein ein Startgebot von 200.000 USD veranschlagt, allerdings wurde letztendlich ein deutlich höherer Preise erzielt: Für 500.000 USD wechselte der Apple I den Besitzer. Bei vergangenen Auktionen wurden sogar schon bis zu 905.000 USD für einen Apple I gezahlt.

Der erfolgreiche Bieter bzw. die Bieterin darf sich nicht nur über das Holzgehäuse und die Tastatur freuen, sondern auch über verschiedene Handbücher, Anschlusskabel, Software-Tapes und einen Monitor. Die Platine selbst ist wohl in der zweiten Produktionsreihe entstanden. Das Auktionshaus schätzte den Wert dieses Apple I vorab zwischen 400.000 und 600.000 USD ein – und lag damit schlussendlich nicht sonderlich falsch. Unsere finanziellen Mittel reichten für ein Gebot leider nicht aus, um den Apple I in unser kleines Apple-Museum nach Bochum zu holen…

Foto 2: John Moran.