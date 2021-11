Face ID: Apple erlaubt nun doch problemlose Reparaturen durch Dritthersteller

Wer ein aktuelles iPhone 13-Modell sein Eigen nennt und das Display Schaden nimmt, ist auf eine Reparatur angewiesen. Diese lässt sich entweder direkt bei Apple in Auftrag geben, oder kann oftmals auch sehr viel günstiger bei Drittanbietern unternommen werden.

Bisher hatte Apple dies aber deutlich erschwert: Beim eigenmächtigen Austausch eines Displays wurde die Face ID-Funktion zerstört, es sei denn, man transferiert einen winzigen Mikrocontroller vom Original-Display zum neuen Screen. Dies fanden Reparatur-Experten heraus, wie The Verge berichtet.

Dieser Umstand machte es für kleine und unabhängige Reparatur-Läden umso schwieriger, einen Displaytausch vorzunehmen. Von Apple autorisierte Werkstätten hingegen bekommen Zugriff auf ein Software-Tool, das ein iPhone dazu bringt, das neue Display zu akzeptieren.

Apple hat nun gegenüber The Verge erklärt, man wolle bald ein Software-Update bereitstellen, „bei dem der Mikrocontroller nicht übertragen werden muss, damit Face ID nach einem Bildschirmtausch weiterhin funktioniert“, so The Verge. „Das derzeitige Übertragungsverfahren scheint recht anspruchsvoll zu sein, da es Zeit, spezielle Ausrüstung und die Fähigkeit zum Mikrolöten erfordert. Für viele unabhängige Reparaturwerkstätten, die auf die Reparatur von Bildschirmen als Haupteinnahmequelle angewiesen sind, ist das Verfahren wahrscheinlich unerschwinglich und könnte ihrem Geschäft schaden.“

Auch das bekannte Bastelteam von iFixit hat genau diesen Umstand bereits genauer unter die Lupe genommen. Wie ein Transfer des besagten Mikrocontrollers genau aussieht, könnt ihr euch abschließend in einem Video bei YouTube ansehen.