Apple informiert Kunden: So wird die Mehrwertsteuer für Abos rückerstattet

Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 gilt in Deutschland ein gesenkter Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent. Dieser gilt natürlich auch für Apple und wurde beispielsweise im Apple Online Store pünktlich umgesetzt, wodurch sich ziemlich krumme Preise ergeben haben. Etwas anders sieht es bei digitalen Abonnements aus, etwa für die iCloud.

So kostet beispielsweise ein iCloud-Speicherplan mit 2 TB Speicherplatz weiterhin 9,99 Euro, obwohl statt 19 Prozent aktuell nur 16 Prozent Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. Apple hat einfach den Netto-Betrag um ein paar Cent erhöht und sich so zunächst etwas mehr Geld in die eigene Tasche gesteckt.

Schon in den vergangenen Wochen hatte man angekündigt, den betroffenen Kunden eine nachträgliche Rückerstattung anzubieten. Wie genau das funktioniert, schreibt Apple heute in einer Support-Mail: