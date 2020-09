Parkschein per App: Habt ihr diese Technik schon ausprobiert?

Vor ein paar Monaten habe ich meinen Parkschein im Sommerurlaub in Büsum per App bezahlt und ab sofort gibt es auch hier bei uns in Bochum die Möglichkeit des Parkscheins per App. Eine wirklich tolle Technik, die allerdings mindestens zwei Haken hat.

Kommen wir zunächst einmal zur Ausgangssituation: Man parkt sein Auto und muss einen Parkschein ziehen. Den bekommt man im Normalfall am Parkscheinautomaten. Hier wiederum muss meistens Bargeld eingeworfen werden, Wechselgeld gibt es in vielen Fällen nicht. Ausgedruckt wird ein kleines Zettelchen, das man dann gut sichtbar ins Auto legt. Wirklich praktisch ist das nicht.

Und genau hier kommen nun die passenden Apps ins Spiel. Nach der Registrierung und Angabe des Kennzeichens kann man einfach einen digitalen Parkschein lösen und im Anschluss per PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift bezahlen.

Bei den verschiedenen Anbietern gibt es zudem weitere Extras. Bei Park Now (App Store-Link) wird nach einer Mindestparkzeit minutengenau berechnet und die angesammelten Parkgebühren werden am Ende des Monats auf einen Schlag abgebucht. Bei PayByPhone (App Store-Link) zahlt ihr jeden einzelnen Parkvorgang einzeln, könnt euren digitalen Parkschein aber auch per App verlängern – wenn es beispielsweise beim Arzt oder Einkaufen länger dauert als geplant.

Für jeden Parkvorgang wird eine Service-Gebühr fällig

Eigentlich ist der digitale Parkschein per App eine Sache, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Wenn da nicht zwei Haken wären: Zunächst einmal werden bei quasi allen Anbietern zusätzlichen zu den Parkgebühren auch zusätzliche Service-Gebühren fällig. Ich finde: Diese Service-Gebühr sollte in den Parkgebühren enthalten sein bzw. von der Stadt übernommen werden. Schließlich profitiert die am Ende des Tages auch davon, dass beispielsweise weniger Kleingeld aus den Automaten eingesammelt werden muss.

Der zweite Punkt: Es gibt etliche Anbieter. Park Now und PayByPhone habe ich schon genannt, bei einer kleinen Suche im App Store habe ich zudem HandyParken München, EasyPark, We Park, Park and Joy und einige andere Anbieter entdeckt. Für mich als Nutzer in einer fremden Stadt heißt das: Ich muss erst einmal herausfinden, mit welcher App ich denn überhaupt bezahlen kann, mir diese im Zweifel noch herunterladen und mich dann auch noch registrieren. Ich kann absolut verstehen, dass genau das eine Hemmschwelle für viele interessierte Nutzer ist.

Daher abschließend auch die Frage an euch: Habt ihr schon einen digitalen Parkschein per App gelöst? Wie findet ihr diese Technik? Was würdet ihr verbessern, was klappt bereits gut?