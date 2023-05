Apple Music Live: Neue Staffel startet am 10. Mai mit Ed Sheeran

Die zweite Staffel von Apple Music Live startet am 10. Mai und zum Staffelstart tritt der preisgekrönte Weltstar Ed Sheeran im Eventim Apollo in London auf. Dabei spielt Ed Sheeran zum ersten Mal alle Songs von seinem brandneuen Album „-“ (Subtract), gemeinsam mit einer 12-köpfigen Band.

Ed Sheerans Apple Music Live Auftritt ist ab Mittwoch, den 10. Mai um 21:00 Uhr, auf Apple Music unter apple.co/AMLEdSheeran zu sehen. Und zum ersten Mal wird der Auftritt – sowie alle zukünftigen Apple Music Live Performances – auch auf Apple TV+ verfügbar sein. Fans können Ed Sheerans Auftritt ab 10. Mai, 22:00 Uhr, dann auf Apple Music und Apple TV+ On-Demand ansehen.

„Ich freue mich, euch die Show zu meinem Album Subtract vorzustellen“, sagt Ed Sheeran. „Ich war wirklich aufgeregt an diesem Tag, weil ich zum ersten Mal die Songs vom neuen Album spielte. Dabei hatte ich die Ehre, mit Aaron und meiner fantastischen Band auf der Bühne zu stehen. Es war ein nahegehender Abend, aber ich bin so glücklich, dass wir ihn aufnehmen konnten.“

„Wir freuen uns, seine Apple Music Live Show präsentieren zu dürfen, die einen ganz besonderen Einblick in die Gedankenwelt eines der bekanntesten Pop-Stars der Welt und seinen Umgang mit Schicksalsschlägen bietet. Es ist eine berührende, aufwühlende Entdeckungsreise in seine Seele – aber auch eine sehr erfüllende“, so Apple Music 1 Moderator Matt Wilkinson, der Ed Sheeran am Dienstag, 9. Mai, zum neuen Album interviewte.

Fotos: Apple Music.