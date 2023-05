Highlights der Woche: Apples-Quartalszahlen & viele neue Apple Arcade-Spiele

Die Quartalszahlen für das zweite fiskalische Quartal des Geschäftsjahres 2023 sind gar nicht mal so schlecht. Die Verkäufe im Bereich Mac, iPad und Wearables sind zwar leicht rückläufig, das iPhone verkauft sich aber weiterhin gut und konnte 51,334 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaften. Der Umsatz für das Quartal beziffert sich auf 94,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn betrug 24,16 Milliarden US-Dollar. Alle Details gibt es hier.

Neue Spiele für Apple Arcade

In dieser Woche wurde der Spiele-Service Apple Arcade um 20 neue Games erweitert. 4 davon sind exklusiv für Apple Arcade entwickelt worden, bei den weiteren handelt es sich um sogenannte Plus-Spiele, also bestehende Spiele, die jetzt auch in Apple Arcade verfügbar sind. Einige Spiele haben wir uns schon genauer angesehen.

Ebenfalls spannend

Neues von Hueblog

Im Hueblog haben wir berichtet, wie gut der Kundensupport bei Philips Hue funktioniert. Klickt euch gerne in diesen Bericht für alle Details.

Foto oben: Apple.