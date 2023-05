Eve MotionsBlinds: Das smarte Wabenplissee ausprobiert

Im vergangenen Jahr haben wir bei uns im Büro zwei smarte Rollos mit Eve MotionBlinds verbaut, gerne könnt ihr noch einmal einen Blick auf unseren Testbericht werfen. Heute wollen wir uns eine weitere Möglichkeit der Verdunkelung und des Sichtschutzes genauer ansehen: Die neuen Plissees von Coulisse, die bereits bei einigen Händlern wie beispielsweise Smartblinds mit den smarten Motoren von Eve Systems bestellt werden können. Weitere Infos erhaltet ihr auf der MotionBlinds-Webseite.

Wir müssen erst einmal über den Preis reden

Bei den Plissees handelt es sich um Maßanfertigungen und nicht um ein Produkt von der Stange. Das heißt: Ihr könnt es ganz individuell nach euren Wünschen konfigurieren, die verschiedenen Möglichkeiten werde ich euch gleich noch vorstellen. Das alles hat dann aber leider auch seinen Preis…

Die Preise für ein smartes Plissee, das mit einem Motor für die untere Leiste ausgestattet ist, starten bei runPhone d 460 Euro. Wollt ihr das Plissee auch von oben herab öffnen können, liegt der Preis schon bei mindestens 800 Euro. Hinzu kommen je nach Konfiguration sicherlich noch einmal 50 bis 100 Euro. Das ist nicht günstig.

Die Auswahl an maßgefertigten elektrischen Plissees ist aber relativ überschaubar. Bei anderen Anbietern, etwa bei Sonevo, landet man auch locker bei 400 bis 500 Euro. Dann aber nur mit einem Motor und auch nicht mit einer HomeKit-Anbindung. Eve wird ja außerdem auch Matter-Support nachliefern.

So könnt ihr das Eve MotionBlinds Plissee konfigurieren

Ziemlich übersichtlich und gut erklärt ist der Konfigurator bei Smartblinds. Hier könnt ihr die folgenden Details einfach angeben:

Montage: im Fenster oder am Fenster / an der Decke

im Fenster oder am Fenster / an der Decke Maße: Breite und Höhe

Breite und Höhe Farbe: Stofffarbe (fünf Designs) und Systemfarbe (vier Designs)

Stofffarbe (fünf Designs) und Systemfarbe (vier Designs) Systemtyp: Top down (ein Motor) oder Top down & Bottom up (zwei Motoren)

Top down (ein Motor) oder Top down & Bottom up (zwei Motoren) Transparenz: Lichtdurchlässig oder Verdunkelung

Lichtdurchlässig oder Verdunkelung Wabengröße: 25 oder 45 Millimeter

25 oder 45 Millimeter Motorseite: Links oder rechts (nur bei Top down)

Wie ihr seht, sind ziemlich viele Kombinationen möglich. Die Breite kann von 84,5 bis 250 Zentimeter angepasst werden, die Länge von 50 bis 270 Zentimeter.

Was ich klasse finde: Sollte beim Messen tatsächlich ein Fehler passieren, der den Einbau unmöglich macht (also beispielsweise ein zu schmales Plissee bei der Montage am Fenster), gibt es einen kostenlosen Ersatz.

So läuft die Montage und die Einrichtung

Die Montage der smarten Wabenplissees ist tatsächlich eine ziemlich einfache Sache. Die größere Herausforderung war es sicherlich, den Schreibtisch noch einmal aufzuräumen, damit ich Fotos für euch knipsen kann. PS: Ich habe dann einfach alles auf die andere Seite geschoben…

Die mitgelieferten Klemmen müssen einfach mit Schraube und Dübel eurer Wahl befestigt werden, entweder an der Decke oder der Wand. Bei meinem 125 Zentimeter breiten Plissee wurden drei Montageklemmen mitgeliefert, ich habe lediglich zwei davon mit jeweils einer Schraube befestigt. Bisher gab es keine Probleme. Abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass ich das Plissee gerne im Fenster oder zumindest näher an der Wand installiert hätte, das war baulich aufgrund meiner Rollladen aber nicht möglich.

Um die Motoren mit HomeKit zu koppeln, muss man sie zunächst „aktivieren“. Dazu muss man einfach das mitgelieferte, drei Meter lange USB-C-Kabel anschließen und eine Stromversorgung herstellen. Entweder per Netzteil oder Powerbank, aber das sollte für euch ja keine große Hürde sein. Der HomeKit-Code zum Scannen ist in der Kordel des jeweiligen Motors versteckt und kann so auch nicht verloren gehen.

Etwas mehr Möglichkeiten als in Apples Home-App habt ihr natürlich in der Anwendung des Herstellers. In der Eve-App könnt ihr die maximale Position festlegen, damit das Plissee beim Herunterfahren beispielsweise nicht an die Fensterbank stößt. Auch eine Lieblingsposition kann festgelegt werden, diese kann durch einen langen Zug an der Kordel aktiviert werden. Ansonsten reicht ein kurzer Zug aus, um das Plissee nach oben oder unten in Bewegung zu setzen.

So läuft die Steuerung des Plissees per HomeKit oder Siri

Eine echte Augenweise ist die Bewegung des Wabenplissees, insbesondere wenn beide Motoren gleichzeitig arbeiten und sich der Sichtschutz als Gesamtes parallel nach oben oder unten bewegt. Wirklich sehr befriedigend, ich könnte stundenlang dabei zusehen. Sollte ich eine andere Person mit euch im Schlafzimmer befinden und schlafen, solltet ihr aber nicht zu viel mit der Steuerung herumspielen, denn die Motoren sind doch deutlich hörbar.

Etwas trickreich ist die Steuerung bei einem smarten Plissee mit zwei Motoren dann aber schon. Denn HomeKit erlaubt es euch, den unteren Motor höher einzustellen als der obere Motor. Die Blockade wird dann aber von den Eve MotionBlinds selbstständig erkannt und die Bewegung gestoppt. Kaputt machen könnt ihr so also nichts.

In HomeKit tauchen die beiden Motoren übrigens als einzelne Geräte auf, was ich für die gemeinsame Steuerung etwas unpraktisch finde. Hier hoffe ich tatsächlich, dass Eve noch eine gemeinsame Ansicht in seine eigene App integriert, um die Steuerung in visualisierter Form etwas einfacher zu gestalten.

Für die Sprachsteuerung empfehle ich euch, eure verschiedenen Lieblingspositionen einzeln als Szene zu speichern. Ich kann habe zunächst einmal die fünf Szenen Schreibtischfenster mittig, oben, unten, auf oder zu angelegt und komme damit in Verbindung mit einem HomePod mini auf meinem Schreibtisch ziemlich gut klar.

Am Ende kommt es auf eine Sache an

Bei uns im Haus haben wir an mehreren Fenstern ganz gewöhnliche Plissees verbaut, die im Normalfall immer auf der gleichen Position verraten und zudem im Fensterrahmen montiert sind. Hier ist das Öffnen und Schließen des Fenster also weiterhin möglich, ganz egal auf welcher Position das klassische Plissee eingestellt ist. Hier würde sich der Einsatz eines smarten Plissees mit einem Eve MotionBlinds Motor wirklich nicht lohnen.

Anders sieht es natürlich aus, wenn das Plissee an einem Fensters mehrfach am Tag geöffnet, geschlossen oder anders positioniert werden soll. Dann kann eine solche smarte Lösung mit Akku schon eine tolle Sache sein. Der Akku übrigens hält laut Herstellerangaben bis zu zwölf Monate mit einer Ladung durch, wobei das Aufladung mit dem langen Kabel ja auch keine große Herausforderung darstellt.