Very Little Nightmares+: Unbedingt mal ausprobieren

Normalerweise wird jede Woche ein neues Spiel auf Apple Arcade veröffentlicht. In dieser Woche hat es Apple gut mit uns gemeint, denn neben gleich vier exklusiven Titels sind mehr als ein Dutzend „Klassiker“ aus dem App Store für Apple Arcade neu aufgelegt worden. Auch Very Little Nightmares+ (App Store-Link) könnt ihr mit einem aktiven Abonnement jetzt spielen – und das lohnt sich.

Very Little Nightmares ist vor ziemlich genau vier Jahren im App Store erschienen und hat damals wie heute 7,99 Euro gekostet. Für ein Spiel dieser Klasse absolut gerechtfertigt, für einen Monat Apple Arcade zahlt ihr allerdings nur 4,99 Euro. Ein ziemlich guter Deal also.

Das erwartet euch in Very Little Nightmares

In Very Little Nightmares hilft man einem kleinen Mädchen im kleinen Regenmantel, in einem gefährlichen Anwesen zu überleben und einen Fluchtweg zu finden. „Nachdem sie in einem fremden Anwesen erwacht, musst du sie durch jeden Raum führen. Pass auf sie an einem Ort auf, der ihren Tod will. Ihr Leben liegt in deinen Händen, und du musst Gegnern aus dem Weg gehen und spannende Rätsel lösen, um endlich hinter die Geheimnisse des mysteriösen Hauses zu kommen“, heißt es in der Beschreibung.

Durchgespielt: Very Little Nightmares oder ein Ende mit Schrecken Ein wahrlich gruseliges Abenteuer - Stellt euch vor, ihr seid ganz alleine in einem dunklen Haus gefangen, entdeckt zu Puppen verwandelte Kinder, irrwitzige Figuren und einen Hausdiener, mit dem ihr euch besser nicht anlegen wollt.…

Und so schlecht und rennt man durch verschiedene kleinen Räume, in denen jeweils ein Rätsel gelöst werden muss. Mal muss man im richtigen Moment vor einem Scheinwerferlicht in Deckung gehen, mal muss man Objekte aufsammeln und miteinander kombinieren, um die Tür zum nächsten Raum zu öffnen. Oftmals ist die richtige Reihenfolge entscheidend, anstatt gleich den direkten Weg einzuschlagen.

Die Steuerung in Very Little Nightmares ist dabei denkbar einfach: Mit einem Fingertipp auf den Bildschirm bewegt sich das kleine Mädchen zum gewünschten Punkt, sofern dieser in Reichweite liegt. Mit einem Doppeltipp kann es sogar rennen und ist etwas schneller am Ziel, was in manchen Situationen durchaus wichtig ist. Steht man vor einem Objekt, das benutzt werden kann, wird es optisch hervorgehoben und kann mit einem Fingertipp verwendet werden.