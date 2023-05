Cityscapes Sim Builder: Städtebau-Simulation neu bei Apple Arcade

Wie an jedem Freitag präsentiert auch heute Apple wieder neue Spiele und Updates für die eigene Spiele-Sammlung Apple Arcade. Weiterhin für 4,99 Euro im Monat erhältlich, bietet Apple Arcade mittlerweile über 200 Spiele, die kostenlos auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV geladen werden können, und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements auskommen.

Die wohl wichtigste Neuerscheinung an diesem Freitag ist Cityscapes Sim Builder (App Store-Link), eine neue Städtebau-Simulation im Stil von Sim City. Entwickelt von Magic Fuel Games, benötigt das Spiel neben iOS/iPadOS 13.5, macOS 11.0 oder tvOS 13.4 oder neuer auch rund 570 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist gleich zum Start mit an Bord. Das berichtet das Entwicklerteam im App Store:

„Das ist Cityscapes: Sim Builder! Eine brandneue, nachhaltige Version klassischer Städtebauspiele, mit der ganzen Tiefe der PC-Erfahrungen, optimiert für das Handy, und von erfahrenen Sim-Buildern für dich entwickelt. […] Cityscapes regt deine grauen Zellen zum Nachdenken an. Als Stadtverwaltung musst du sinnvolle Entscheidungen treffen und sorgfältig durchdachte Systeme aufbauen, um die Gesundheit und das Glück deiner Bürger zu schützen.“

Allem vorangestellt sind natürlich die Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen, die in die eigene Stadt ziehen: Sie benötigen eine Wohnung, einen Arbeitsplatz, Geschäfte zum Einkaufen und auch eine Möglichkeit, mit Nahverkehr zwischen diesen zu pendeln. Beim Aufbau von Verkehrsnetzen gilt es abzuwägen, welchen Einfluss Industrie und Umweltverschmutzung auf das Treiben in der Stadt haben. Zudem wird ein Versorgungsnetz mit Strom, sauberem Wasser und einer Müllabfuhr benötigt, damit die Stadt nicht im Chaos versinkt. Auch Strategien für die Polizeiarbeit, Bildungseinrichtungen, Brandschutz und medizinische Versorgung müssen erdacht werden, um den Lebensstandard zu erhöhen.

Von Eiffeltürmen und sabotierenden Beraterinnen

Wer sich in Cityscapes Sim Builder eingespielt hat, kann nach und nach das eigene Spielerniveau erhöhen und so auch weitere Städte freischalten, die sich in einer Vielzahl von Biomen bauen lassen. Im Verlauf des Spiels lassen sich sogar berühmte architektonische Wahrzeichen wie der Eiffelturm und die Freiheitsstatue bauen – und das ganze sogar in einer 3D-Architektur.

Auch Menschen spielen in Cityscapes Sim Builder eine große Rolle: Als Bürgermeister lernt man Anne Rat kennen, die die Herausforderungen der Stadt an einen heranträgt, aber auch May Grede, eine auf Sabotage spezialisierte CEO, sowie die freundlichen Paula Energiebündel und Frankie Feuer, die für die Beratung zuständig sind. Auch die Bürger und Bürgerinnen selbst wollen angehört werden: Sie halten einen auf dem Laufenden, wie es sich in der Stadt lebt. Sie schildern Probleme und machen Vorschläge, wie man diese lösen kann.

Wer sich für Städtebau- und Simulations-Spiele begeistern kann, sollte sich daher Cityscapes Sim Builder bei Apple Arcade definitiv genauer ansehen. Die ersten Eindrücke der Apple Arcade-Neuerscheinung sind definitiv positiv und können dank des Verzichts auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements überzeugen. Habt ihr Cityscapes Sim Builder schon heruntergeladen?