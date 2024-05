Apple plant iPad mini mit OLED-Display angeblich für 2026

Die zwei beliebtesten iPads, damit sind das iPad Air und das iPad Pro gemeint, hat Apple erst vor wenigen Wochen runderneuert. Doch das iPad mini ist bei der Update-Welle außen vor geblieben und wurde zuletzt im Herbst 2021 aktualisiert. Zeitnah wird es von Apple wohl kein neues iPad mini geben, denn die neusten Gerüchte deuten darauf hin, dass das iPad mini erst 2026 ein großes Upgrade erhält.

Laut ZDNET Korea hat Apple bei seinen Zulieferern OLED-Display-Panels für ein zukünftiges iPad mini angefordert. Samsung Display hat Berichten zufolge im vergangenen Monat mit der Entwicklung von 8 Zoll OLED-Panels für ein künftiges iPad mini begonnen und plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in seinem Werk in Cheonan mit der Massenproduktion zu beginnen. Schon jetzt liefert Samsung die neuen OLED-Displays mit Tandem-Technik für das iPad Pro aus. Allerdings plant Apple ein OLED-Display im iPad mini erst für das Jahr 2026, in dem auch das iPad Air ein OLED-Display erhalten könnte.

iPad mini und iPad Air mit OLED-Display

Das ist durchaus denkbar, denn das iPad mini und das iPad Air „erben“ oftmals Hardware von vorherigen iPad Pro-Modellen. Auch das Technologieunternehmens Omdia hatte berichtet, dass das iPad mini ab 2026 ein OLED-Display bekommt. Es ist denkbar, dass Apple das iPad mini von 8,3 Zoll auf 8,7 Zoll vergrößert.

Im Gegensatz zu den neuen iPad Pro-Modellen, die ja ein fortschrittliches Tandem-OLED-Display aufweisen, könnten sowohl ein zukünftiges iPad mini als auch iPad Air ein herkömmliches OLED-Display integrieren. Daraus resultiert, dass das Display etwas dunkler ist und möglicherweise weiterhin auf ProMotion verzichtet.