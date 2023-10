Gerücht: iPad mini und iPad Air ab 2026 mit OLED-Display

Dass Apple OLED-Displays in das iPad Pro bringen möchte, ist keine neue Nachricht. Gerüchte kursieren schon länger und ab 2024 soll Apple iPad Pro-Modelle auch mit OLED Display auf den Markt bringen. Wie nun ein neuer Bericht des Technologieunternehmens Omdia (via MacRumors) besagt, soll Apple ab 2026 OLED-Displays auch in das iPad mini und iPad Air bringen.

Aus den Daten geht hervor, dass sich Apple noch nicht festgelegt hat, ob auch die Mittelklasse-Tablets mit einer neuen Display-Technolgie ausgestattet werden sollen. Gut möglich, dass man mit dem iPad Pro den Markt sondiert und bei positiven Rückmeldungen die Display-Technologie in andere iPads bringt.

Neues iPad Pro mit großem Upgrade

Das iPad Pro soll 2024 „grundlegende Änderungen“ bekommen. Unter anderem steht ein OLED-Display an, ein neuer M3-Chip sowie Support für ein komplett neu gestaltetes Apple Magic Keyboard.