Smarte Lichtprodukte von Govee heute besonders günstig

Der 2 Meter lange Lightstrip von Govee (Amazon-Link) hat Support für Matter dabei und kann so kinderleicht mit Apple HomeKit, Amazon Alexa oder Google Assistant genutzt werden. Mit dem zusätzlichen 5 Euro Coupon auf der Produktseite zahlt ihr nur 54,99 Euro statt 79,99 Euro.

Govee RGBIC LED Strip M1 Matter Kompatibel, 2m LED Strip für Schrank, Bett und... Erstes Govee Light, das unterstützt Matter:Die LED strip funktionieren mit allen zertifizierten Smart-Home-Plattformen, einschließlich HomeKit,...

4-in-1 RGBIC Technologie: Govee RGBIC LED Strip übernimmt eine unabhängige IC-Steuerung, damit mehrere Farben gleichzeitig auf einer LED...

Die Govee Stehlampe (Amazon-Link) kann Farbverläufe anzeigen und kann eine Wand anstrahlen. Hier gibt es indirektes Licht, welches eine tolle Stimmung erzeugt und zudem den Raum erhellt. Per App lassen sich Farbverläufe selbst anlegen, zudem können auch Vorlagen genutzt werden. Per Alexa und Google Assistant kann die Steuerung auch per Sprachbefehl erfolgen. Gibt es mit dem 8 Euro Coupon auf der Produktseite für nur 86,99 Euro statt 149,99 Euro.

Angebot Govee LED Stehlampe Smart, WiFi RGBIC Standleuchte dimmbar funktioniert mit Alexa und... Futuristisches modernes Design: Zeitloses minimalistisches Design, das jeder Wohnkultur Raffinesse verleiht. Mit dem strukturierten...

RGBICWW-Technologie: Genießen Sie individuell angepasste mehrfarbige led Stehlampe aus 16 Millionen Farben, 2200k-6500k Warm-/Kaltweiß und 1500...

Die Govee Glide Hexa LED Panels (Amazon-Link) können einfach an der Wand montiert werden. Per Govee App könnt ihr selbst Farbverläufe anlegen oder wählt aus den vorgefertigten Szenen. Die Steuerung kann auch per Alexa oder Google Assistant erfolgen, HomeKit wird nicht unterstützt. Die insgesamt 10 Panels kosten aktuell nur 129,99 Euro statt 169,99 Euro.

Govee Glide Hexa LED Panels, 10 RGBIC Smart Wandleuchte Innen funktioniert mit Alexa... Passen Sie Ihr Wandmuster an: Entwerfen Sie Ihr eigenes modulares Hexagon LED Panel-Layout oder wählen Sie aus unseren empfohlenen Designs. Erstellen...

Einzigartige RGBIC-Lichteffekte: Jedes LED Panel kann 6 unterschiedliche Farben gleichzeitig anzeigen, um fließende oder Farbaverlauf Effekte zu...

Mit dem zusätzlichen 5 Euro Coupon auf der Produktseite kostet der 3 Meter lange Neon Lightstrip (Amazon-Link) nur noch 71,99 Euro. Mit dem Lichtstreifen könnt ihr auch Muster an die Wand legen, natürlich ist eine indirekte Beleuchtung jederzeit möglich. Da der Strip komplett ummantelt ist, kann er auch sichtbar verlegt werden.

Govee Neon LED Strip 3m, RGBIC Neon LED Streifen mit App-Steuerung, DIY-Funktion,... RGBIC-Effekte: Lassen Sie Ihrer Fantasie mit der RGBIC-Technologie von Govee freien Lauf. Mehrer Farben können auf einmal auf den biegbaren Neon LED...

Intelligente Steuerung: Steuern Sie den Neon LED Streifen über Alexa, Google Assistant. Genießen Sie in der Govee Home App mehr Farben und...

Das Govee AI Gaming Box Kit (Amazon-Link) ist für Monitore zwischen 27″ und 34″ geeignet und kann passend zum Geschehen auf dem Display Lichteffekte erzeugen. Dazu wird ein Lightstrip hinter den Monitor geklebt, zusätzlich können zwei Lightbars aufgestellt werden. Über die Gaming Box selbst wird das Signal analysiert und passende Lichteffekte wiedergegeben – ähnlich wie es bei Ambilight-Fernsehern der Fall ist. Per HDMI kann die Box angeschlossen werden, das geht also am Computer oder auch mit einer Konsole.

Das Govee AI Gaming Box Kit mit HDMI Box, Lightstrip und Lightbars kostet aktuell nur 179,99 Euro statt 299,99 Euro.

Govee AI Gaming Box Kit, mit Lightbar und RGBIC Monitor Hintergrundbeleuchtung für... Die AI-Beleuchtung reagiert auf spezifische Game: Die algorithmische Analyse von Govee ermöglicht die Erkennung von Aktionen und Ereignissen im...

OTA für die neuesten kompatiblen Games: Verbinden Sie bis zu 3 HDMI 2.0 Geräte gleichzeitig mit der Govee AI Gaming Lights Sync Box. Kompatibel mit...

Günstige Outdoor-Beleuchtung von Govee

Die 15 Meter lange Govee Lichterkette (Amazon-Link) bietet ingesamt 15 Lampen, die durch den Wasserschutz auch draußen genutzt werden können. Mit 680 Lumen sind diese nicht ganz so hell, für eine einfache Dekoration der Terrasse oder ähnliches aber vollkommen ausreichend. Derzeit kostet die Lichterkette nur 47,99 Euro statt 69,99 Euro.

Govee Lichterkette außen, Smart LED Wifi RGBICW Glühbirnen, IP65 Wasserdicht,... App und Sprachsteuerung: Steuern Sie die Farbe jeder LED Lichterkette unabhängig voneinander mit der Govee Home App für mehrfarbige Displays....

IP65 wasserdicht : Genießen Sie das ganze Jahr über Terrassenbeleuchtung bei jedem Wetter. Das speziell entworfene Kunststoffbirnenmaterial ist...

Die Govee Outdoor LED Strahler (Amazon-Link) werden einfach in den Boden gesteckt und können euren Garten erleuchten. Diese sind natürlich wasserfest, eine Outdoor-Steckdose sollte in der Nähe sein. Die Lampen können bis zu 16 Millionen Farben anzeigen und werden im 2er Set für nur 79,99 Euro statt 119,99 Euro verkauft.

31 Bewertungen Govee Outdoor LED Strahler, IP65 wasserdichte Gartenstrahler, funktioniert mit Alexa,... Verschiedene App-Funktionen: Verwenden Sie die App, um auf Funktionen wie Timer zuzugreifen, um Ihr Halloween Deko mit Govee strahler zu beleuchten....

RGBIC Lichteffekte: Die RGBIC-Technologie ermöglicht separate Einstellungen der Lichtfarbe. Wählen Sie aus 35 Szenenmodi, um Ihren Bäumen Leben...

Die Govee Permanent Outdoor Lights (Amazon-Link) bieten auf 30 Meter insgesamt 72 LEDs, mit denen sich eine große Fläche beleuchten lässt. Insgesamt gibt es schon 72 vordefinierte Szenen, per App lassen sich aber auch eigene Farben auswählen. Das Produkt ist wasserdicht und mit Alexa und Google kompatibel. Gibt es mit dem zusätzlichen 15 Euro Coupon auf der Produktseite für 194,99 Euro statt 299,99 Euro.

Govee permanente Außenbeleuchtung, Smart RGBIC Außenleuchten mit 72 Szenenmodi, 30m... Festliche RGBIC-Beleuchtung: Wählen Sie aus 72 Szenenmodi und 16 Millionen Farben, um Ihr Haus mit permanenten Led Außenlichtern von Govee für...

Auffällige Lichteffekte: Das Linsendesign an der Traufe sorgt für einen einzigartigen dreieckigen Lichteffekt. Die Wandwaschungstiefe der Govee...

Der 10 Meter lange Govee Outdoor Neon LED Strip (Amazon-Link) kann zum Beispiel zur Ausleuchtung eines Wegs eingesetzt werden. Der Strip kann mehrere Farben gleichzeitig anzeigen, wie immer erfolgt die Steuerung per App, optional stehen auch hier Alexa und Google bereit. Mit dem zusätzlichen 20 Euro Coupon auf der Produktseite zahlt ihr letztlich nur 159,99 Euro.