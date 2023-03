Apple Trade In: Eintauschwert für einige Apple-Produkte gestiegen

Während der Akkutausch beim iPhone teurer geworden ist, bekommt man über Apple Trade In jetzt mehr Geld, wenn man sein altes Gerät in Zahlung gibt. Und sind wir mal ganz ehrlich: Die Eintauschwerte bei Apple sind oftmals ein Witz. Während die Preise beim iPhone noch okay sind, wird es bei Macs mit sehr guter Ausstattung lächerlich. Macs, die mal rund 5000 Euro gekostet haben, ergeben eine Gutschrift von knapp 300 Euro. Mein Tipp: Wer ein Altgerät verkaufen möchte, sollte das privat zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen tun.

Zurück zu den neuen Eintauschwerten. Veränderungen gibt es zum Beispiel beim iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max und iPhone 7 Plus. Es handelt sich dabei um „bis zu“ Preise.

iPhone 13 Pro Max: 650 → 685 Euro

iPhone 13 Pro: 575 → 590 Euro

iPhone 13 mini: 370 → 380 Euro

iPhone 12 mini: 280 → 285 Euro

iPhone SE 2: 115 → 120 Euro

iPhone 11 Pro: 275 → 295 Euro

iPhone 11: 240 → 260 Euro

iPhone XS Max: 190 → 195 Euro

iPhone XR: 170 → 180 Euro

iPhone 7 Plus: 40 → 50 Euro

Für das iPad

iPad Air: 255 → 325 Euro

iPad: 195 → 215 Euro

iPad mini: 270 → 280 Euro

Für den Mac

MacBook Pro: 740 → 810 Euro

MacBook Air: 445 → 480 Euro

Alle Trade In Preise könnt ihr auf dieser Webseite einsehen, ebenso könnt ihr prüfen, wie viel Kohle euch Apple für euer Gerät zahlen würde.