Apple Watch: Die neuen Handgriffe in watchOS 10

Während ich iOS 17 immer ausgiebig teste, mache ich das Update bei meiner Apple Watch immer etwas später. Erst heute habe ich auf watchOS 10 aktualisiert und musste feststellen, dass die üblichen Handgriffe nicht mehr funktionieren beziehungsweise andere Funkionen auslösen. Nach dem Update auf watchOS 10 gibt es ein interaktives Tutorial, das auf die neuen Handgriffe aufmerksam macht.

Kontrollzentrum in watchOS 10 öffnen

Bisher konnte man das Kontrollzentrum auf der Apple Watch mit einem Wisch von unten nach oben öffnen. Diese Geste nutzt Apple in watchOS 10 fortan aber dafür, um Widgets im Smart-Stapel anzuzeigen. Um das Kontrollzentrum aufzurufen, müsst ihr jetzt einmal auf die Seitentaste drücken. So gibt es vom Zifferblatt oder aus jeder App heraus Zugriff auf das Kontrollzentrum. Zuvor hat man mit einem Klick auf die Seitentaste das Dock ein- oder ausgeblendet.

Smart-Stapel in watchOS 10 nutzen

Ein Smart-Stapel ist ein intelligenter Stapel, der mehrere Widgets umfasst und Details zur Uhrzeit, Standort und Aktivität verwendet, um zur entsprechenden Tageszeit immer die relevantesten Widgets anzuzeigen. Unter anderem zeigt die Wetter-App die Vorhersage an; wenn man unterwegs ist, wird zum Beispiel die Bordkarte aus der Wallet-App gelistet.

Der Smart-Stapel lässt sich vom Zifferblatt aus erreichen, in dem man die Digitale Krone nach oben dreht oder von unten nach oben über das Display wischt. Jetzt scrollt man durch die entsprechenden Widgets und kann die zugehörige App mit einem Klick öffnen. Die Widgets lassen sich manuell entfernen, hinzufügen und neu ordnen. Dazu muss man den Smart-Stapel öffnen, lange mit dem Finger auf den Smart-Stapel drücken und kann im Bearbeiten-Modus Widgets löschen, verschieben oder neue hinzufügen.

App-Umschalter in watchOS 10 öffnen

Möchte man schnell die zuletzt verwendeten Apps ansehen oder zwischen ihnen wechseln, kann man den App-Umschalter öffnen, in dem man doppelt auf die Digitale Krone drückt. In watchOS 9 wurde dafür zuletzt ein Klick auf die Seitentaste genutzt. Im App-Umschalter könnt ihr durch die Apps scrollen oder streichen und mit einem Klick die entsprechende App öffnen. Mit einem Wisch nach links kann man eine App aus dem App-Umschalter entfernen.

Apple Pay mit komischer Animation

Wer Apple Pay auf der Apple Watch nutzt, muss sich nicht umgewöhnen. Ein doppelter Klick der Seitentaste ruft Apple Pay auf. Die Animation ist dabei nicht ganz so geschmeidig, wie man es von Apple erwarten würde. Da man ja mit einem einfachen Klick auf die Seitentaste fortan an das Kontrollzentrum öffnet, wird auch dieses kurz vorher noch angezeigt, bis die Uhr in den Apple Pay-Screen springt. Im Endeffekt halb so wild, fällt aber auf.

Die Tasten der Apple Watch im Überblick

Digital Crown drücken oder drehen

Wenn du die Digital Crown drückst, wird das Zifferblatt oder der Home-Bildschirm angezeigt.

Durch Doppelklicken wird der App-Umschalter geöffnet.

Halte die Digital Crown gedrückt, um Siri zu verwenden.

Drehe sie, während das Zifferblatt angezeigt wird, um den Smart-Stapel zu verwenden.

Drehe sie, um zu zoomen, zu scrollen oder den Displayinhalt anzupassen.

Halte sie gedrückt, um den Bildschirm nach einem Training im Wasser zu entsperren.

Seitentaste drücken

Drücke die Seitentaste, um das Kontrollzentrum ein- oder auszublenden.

Halte sie gedrückt, um Notruf SOS zu verwenden.

Doppelklicke, um Apple Pay zu verwenden.

Halte die Seitentaste gedrückt, um die Watch ein- oder auszuschalten.

Gesten verwenden