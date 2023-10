Flighty: Flugtracker jetzt mit Apple Watch-App und StandBy-Unterstützung

Während Apps wie Flightradar alle verfügbaren Flugbewegungen auflistet, kann man mit Flighty (App Store-Link) zwar „nur“ eingegebene Flüge verfolgen, dies aber auf vielfältige und übersichtliche Art und Weise. Flighty lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und finanziert sich über ein Premium-Abo für Zusatzfeatures. In der kostenpflichtigen Pro-Version gibt es Push-Nachrichten, eine Live-Verfolgung ankommender Flugzeuge, mehr Widgets, FAA-Verspätungswarnungen und mehr. Die Pro-Version kostet 49,99 Euro pro Jahr, optional 6,99 Euro pro Monat oder einmalig 299 Euro. Für den Download von Flighty sollte man neben 122 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder macOS 13.0 mitbringen.

Nun hat das Flighty-Team eine neue Version des beliebten Flugtrackers im App Store veröffentlicht. Version 3.14 integriert unter anderem eine eigene Apple Watch-Anwendung inklusive Komplikationen und Smart Stack, sowie auch eine Unterstützung für Apples mit iOS 17 eingeführte Funktion StandBy für das iPhone. Das sind die Änderungen von Flighty in v3.14:

Watch-App: Durchsuche deine Flüge, sehe den Live-Status, Fortschritt, Verspätungen, Gate und mehr.

Komplikationen auf der Apple Watch: Einzigartiges intuitives visuelles Design. Live-Fluginformationen wie Flugsteig und Abflugzeit, ohne dass du deinen Koffer loslassen musst. (Erfordert Flighty Pro).

Smart Stack auf der Apple Watch: Du fliegst nicht genug, um die Komplikation hinzuzufügen? Kein Problem, in watchOS 10 drehst du einfach die Digital Crown, um sie während des Fluges zu sehen. (Erfordert Flighty Pro).

iOS 17 Standby-Modus: Entspanne dich mit Flugstatus und Uhrzeit am Bett. Oder sehe, wenn ein Freund ankommt.

Verbesserte Erkennung von Flugplanänderungen und Stornierungen

Niedrigster Einstiegspreis aller Zeiten: Neuer wöchentlicher Abo-Tarif. Ideal für Reisen: 3,99 Euro.

Bereits im Juli dieses Jahres gab es mit v3.0 ein größeres Update für Flighty. Seinerzeit wurde das Feature „Flighty Friends“ eingeführt, mit dem man die eigenen Fluginformationen schnell, einfach und komplett kostenlos mit dem Freundeskreis und der Familie teilen kann. So müssen andere die Flugnummer nicht erfragen, sondern können einfach per Einladung auf alle relevanten Flugdaten, Verspätungen und mehr zugreifen. Das ist auch praktisch, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Flügen anreisen, um so alle Flüge immer im Blick zu haben. Mit Push-Benachrichtigungen wird man über Änderungen auf dem Laufenden gehalten.

Flighty ist weiterhin kostenlos für iPhones, iPads, den Mac und nun auch die Apple Watch im deutschen App Store verfügbar. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es im Durchschnitt 4,2 von 5 Sternen für den Flugtracker.