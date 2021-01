Apple Watch: So löscht ihr alte Backups eurer Smartwatch

Wer schon mehrere Apple Watch-Generationen sein Eigen genannt hat, wird wissen, dass sich bei einem Neukauf das Backup des alten Modells problemlos auf die neue Smartwatch übertragen lässt. Diese werden von Apple in der iCloud gespeichert und können auch dazu genutzt werden, eine defekte oder zurückgesetzte Apple Watch wiederherzustellen.

Im Verlauf der Zeit können sich hier jedoch einige Backups ansammeln, die man nicht unbedingt noch benötigt, beispielsweise von den oben erwähnten alten Modellen, die man schon längst entsorgt, verkauft oder weitergegeben hat. Anders als andere Apple-Geräte hängt sich das Apple Watch-Backup dabei an ein iPhone-Backup an, lässt sich aber trotzdem versteckt in den Einstellungen des Smartphones separat ausmachen und gegebenenfalls auch löschen. Wir zeigen euch, unter welchem Pfad ihr die Backups findet und diese vom iPhone entfernen könnt. Navigiert auf dem iPhone einfach zu

Einstellungen → Allgemein → iPhone-Speicher

und wartet dann etwas, bis alle Apps in der Liste geladen worden sind. Danach sucht ihr nach der Watch-App und tippt den Listeneintrag an. In diesem solltet ihr dann die vorhandenen Apple Watch-Backups finden, die zudem mit einem Datum, dem Namen der Apple Watch und ihrer Größe aufgereiht sind. Wenn ihr ein Backup gefunden habt, das nicht mehr benötigt wird, könnt ihr dieses mit einem Wisch nach links auf üblichem Wege löschen.

Gerade dann, wenn der iCloud-Speicher knapp wird oder sich viele alte Backups der Apple Watch auf dem iPhone befinden, kann es sinnvoll sein, dem oben beschriebenen Pfad zu folgen und etwas aufzuräumen. Die Backups der Apple Watch können nämlich durchaus auch mehrere hundert MB in Anspruch nehmen.