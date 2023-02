Artwizz MazingClip: Besonders schlanke Schutzhülle

Ein iPhone ohne Schutzhülle? Das ist ja immer so eine Sache. Wer zumindest die Ecken und die Rückseite des Geräts schützen möchte, ohne aber gleich eine dicke Hülle anbringen zu müssen, der sollte sich das neueste Produkt des Berliner Zubehör-Herstellers Artwizz ansehen.

Der Artwizz MazingClip ist nur etwa 1,3 Millimeter dick und wiegt 17 Gramm. Um dieses geringe Gewicht zu erreichen, verzichtet der Hersteller auf einen komplett umlaufenden Rand. Nur die Ecken des Geräts sind geschützt – immerhin sind die bei einem Aufprall aber auch am meisten gefährdet.

Klasse: Den Artwizz MazingClip gibt es in vier verschiedenen Farben, abgestimmt auf das jeweilige iPhone-Design. Die Rückseite ist komplett gar und besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat. Auch der Kamera-Buckel des iPhones ist geschützt. Artwizz lässt uns wissen:

An den Seiten ist der Rahmen des MazingClips ausgespart. Genau dort, wo Du Dein Lieblingsgerät berührst, wenn Du es in der Hand hältst, bedeckt kein künstliches Material das edle Gehäuse. Auf diese Weise fühlt es sich an, als hättest Du keine Schutzhülle auf Deinem iPhone. Ein Gefühl, dass Du bei all dem nötigen Schutz der edlen Smartphones heute gar nicht mehr kennst.