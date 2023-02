Hot Wheels Rift Rally: Neues Mattel-Autorennspiel für iOS und PlayStation angekündigt

Immer, wenn man denkt, man hätte im Tech- und Gadget-Bereich schon alles gesehen, kommt eine Neuerscheinung wie das neue Hot Wheels: Rift Rally daher und belehrt einen eines Besseren. Der bekannte Spielzeug-Hersteller Mattel hat in diesem Fall mit Velan Studios zusammengearbeitet, das bereits für die Nintendo Switch den beliebten Funracer mit Mario Kart Live: Home Circuit zum Leben erweckt hat.

Schon in Mario Kart: Home Circuit handelte es sich um einen Mix aus klassischem Rennspiel-Gameplay samt physischer ferngesteuerter Autos, die die reale mit einer virtuellen Welt verknüpften. Auch das neue Hot Wheels: Rift Rally geht diesen Weg und bietet im Paket ein ferngesteuertes Auto, insgesamt vier Mixed Reality-Tore sowie eine Anbindung an ein iOS- oder PlayStation-System (PS4/PS5) an. Das Release ist für den 14. März dieses Jahres geplant und soll nach den USA und Kanada auch weltweit ausgeweitet werden.

„Das Erlebnis versetzt die Spieler hinter das Steuer ihrer Lieblings-Hot-Wheels-Fahrzeuge mit dem Chameleon RC-Auto, das sich digital in mehr als 140 Fahrzeugvarianten verwandeln kann. Dazu gehören kultige Hot Wheels-Fahrzeuge wie Twin Mill, Bone Shaker, Mach Speeder, Gotta Go und weitere Fan-Favoriten.“

So berichtet Mattel im Newsbereich der eigenen Website. Die Hot Wheels: Rift Rally-Kits sind ab 129,99 USD erhältlich und können auf der Mattel-Produktseite in den USA bereits vorbestellt werden. Das Team von The Verge konnte das neue Mixed Reality-Spielzeug schon ausprobieren und erklärt zur Neuerscheinung:

„Für 130 Dollar bekommst du mit Hot Wheels: Rift Rally ein fußballgroßes Rennauto mit einer Ego-Perspektive auf deinem iPhone, iPad oder PlayStation-verbundenen Fernsehbildschirm – eine Ansicht, die das Spiel mit Grafiken kombiniert, um die Illusion zu erzeugen, du würdest etwas viel Gefährlicheres und Aufregenderes spielen. Die 1080p-Kamera, die auf dem ‚Chameleon Car‘, wie es genannt wird, montiert ist, ist nur auf dein Wohnzimmer gerichtet und nimmt das reale Auto überhaupt nicht auf. Das Hot Wheels-Auto auf dem Bildschirm ist vollständig digital, und das bedeutet, dass es alles tun kann, was seine Schöpfer wollen, einschließlich Sprünge, Drifts, Donuts, Wheelies und Endos. Je nachdem, was du tust, kann das Spiel auch das reale Auto entsprechend reagieren lassen: Ein Drift fühlt sich wie ein Drift an, weil das Spiel dir einen Teil deiner Lenkfähigkeit nimmt.“

Zur Einrichtung hat man das ferngesteuerte Auto über WLAN (2.4/5GHz) mit dem iPhone oder der PlayStation zu verbinden und die mitgelieferten vier Tore auf dem Boden aufzubauen. Danach muss man einmalig die vier Tore mit dem physischen Auto durchfahren, so dass das Spiel darauf basierend eine virtuelle Rennstrecke bauen kann. Neben verschiedenen Rennstrecken mit eigenen Herausforderungen gibt es auch insgesamt 20 unterschiedliche Hot Wheel-Autos, die sich hinsichtlich Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen, Boost und mehr upgraden lassen. In einem Multiplayer-Modus können sogar vier Personen (mit jeweils eigenen ferngesteuerten Autos) gleichzeitig gegeneinander antreten.

Wann Hot Wheels: Rift Rally auch auf dem deutschen Markt erhältlich sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Wir werden euch über das neue Spielzeug aber weiter auf dem Laufenden halten. Bis dahin könnt ihr abschließend noch den YouTube-Trailer zu Hot Wheels: Rift Rally ansehen, um einen ersten Vorgeschmack auf das Mixed Reality-Spielzeug zu erhalten.