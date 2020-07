Ascend: Stockwerk-Zähler nach Update mit einigen Neuerungen

Apples Health-App bietet zwar die Möglichkeit an, sich die absolvierten Treppenstiege in Stockwerken anzeigen zu lassen, aber viele Optionen zur Auswertung und Visualisierung gibt es dort leider nicht. Besser macht es die kostenlose Anwendung Ascend (App Store-Link), die sich auf das iPhone herunterladen lässt und lediglich knapp 4 MB eures Speicherplatzes einfordert. Für die englischsprachige Anwendung wird zudem iOS 13.2 oder neuer auf dem Smartphone benötigt.

“Ascend ist eine visuell dynamische Methode, um die Stockwerke zu verfolgen, die du jeden Tag hinaufsteigst”, berichtet der Entwickler Eddie Koranek im App Store. “Durch die Auswertung deiner Apple Health-Daten hilft dir Ascend, Ziele festzulegen und Fortschritte zu verfolgen. Mit dieser App siehst du, wie hoch dich deine Schritte bringen können – sogar bis zum Mond.”

Vor der ersten Nutzung hat man Ascend den Zugriff auf die entsprechende Stockwerke-Kategorie in Apple Health zu gestatten. Auch tägliche Stockwerk-Ziele können vom Nutzer festgelegt werden, ehe die App eigenständig Daten bezieht und diese in einem übersichtlichen Hauptscreen mit Daten der letzten Tage, Wochen und Allzeit-Rekorden auswertet.

Optimierte grafische Darstellungen in v1.0.2

In der nun veröffentlichten Version 1.0.2 von Ascend hat der Entwickler an einigen Stellen Optimierungen und Neuerungen integriert. So gibt es ab sofort in der Detailübersicht neue animierte Balkendiagramme, um die Fortschritte besser sichtbar zu machen. Darüber hinaus gibt es optimierte Schriftarten, Buttons und Kalenderringe für zukünftige Tage, und die üblichen Bugfixes und Performance-Verbesserungen.

Ascend in Version 1.0.2 kann weiterhin gratis aus dem App Store geladen werden, verfügt über einen optionalen Dunkelmodus und bietet motivierende Erfolge mit berühmten Bauwerken der Welt, beispielsweise Londons Big Ben (31 Stockwerke), dem Eiffelturm in Paris (98 Stockwerke), das Burj Khalifa in Dubai (271 Stockwerke), dem Berg El Capitan (756 Stockwerke) oder dem Hubble Teleskop im Weltall (179.520 Stockwerke). Wer es bis zum Mond schaffen will, braucht dafür übrigens 126.100.000 Stockwerke. Frohes Schaffen bzw. Klettern!