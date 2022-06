Audioteka: 3 Hörbücher für nur 99 Cent statt 29,97 Euro

Audioteka (App Store-Link) ist ein weiterer Hörbuch-Anbieter aus Polen. Wir haben schon einmal 2016 über Audioteka berichtet, danach war Funkstille. Mit einem neuen Angebot rückt der Dienst wieder in den Fokus. Aktuell könnt ihr euch 3 Hörbücher nach Wahl für nur 99 Cent (zum Angebot) statt knapp 30 Euro sichern. Mobilcom Debitel hat das passende Angebote für euch.

Audioteka bietet mehr als 40.000 Hörbücher, ob euer gesuchtes Hörbuch mit dabei ist, könnt ihr auf der Homepage oder in der App prüfen. Audioteka bietet Hörbücher zum Kauf an, zusätzlich gibt es im Audioteka Club aber auch rund 30.000 Titel die gestreamt werden können. Das Angebot ist definitiv für Kauftitel gedacht, ihr bekommt also in drei Monaten insgesamt drei Hörbücher. Ab dem 4. Monat wird eine Grundgebühr von 9,99 Euro pro Monat fällig, insofern keine Kündigung geschrieben wird.

Im Überblick

Jeden Monat ein neues Hörbuch nach Wahl (3x)

Nicht abgerufene Hörbücher können in den nächsten beiden Folgemonaten zusätzlich in Anspruch

genommen werden

genommen werden Riesige Auswahl aus aktuellen Top-Titeln inklusive der Spiegel-Bestseller

Offline-Modus für unterwegs

Zugriff von Smartphone, Tablet oder PC

Heruntergeladene Hörbücher sind auch nach Ablauf der Option über App weiterhin hörbar

Das Produkt hat eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten bei einer monatl. Grundgebühr von 9,99€ ab dem 4. Monat. In den ersten drei Monaten beträgt der Preis des Produkts 0,99€. Bei nicht fristgerechter Kündigung (1 Monat zum Laufzeitende) läuft das Produkt unbefristet weiter undkann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.