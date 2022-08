Baba Is You: Premium-Puzzle mit 230 neuen Leveln

Das Puzzle-Spiel Baba Is You (App Store-Link) ist im Juni letzten Jahres erschienen und muss mit 6,99 Euro bezahlt werden. Falls ihr schon alle Level absolviert habt, könnt ihr das Spiel jetzt erneut starten und 230 neue Level in Angriff nehmen.

Mit dem Update auf Version 1.03 gibt es 150 neue Level im Bereich „Abenteuer“, in der Museums-Abteilung gibt es 80 weitere Level aus dem Original-Spiel, die bisher noch nicht verwendet wurden. Ein paar Überraschungen sind wohl auch noch vorhanden.

Das erwartet euch

Das Gameplay von Baba Is You zu erklären, würde erstens sehr viele Zeilen in Anspruch nehmen und gleichzeitig der Einzigartigkeit dieses Spiels wohl auch nicht gerecht werden. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Puzzle, bei dem Blöcke verschoben werden müssen. Soweit so langweilig. Gleichzeitig kommen jedoch auch Elemente wie „ist“ und „und“ ins Spiel, die ein wenig an Programmiersprachen erinnern, und für weitere Interaktionen, unter anderem mit Verben und Objekten sorgen.

Allzu viel wollen wir an dieser Stelle daher nicht verraten, sondern Interessierten dieses ungewöhnliche Puzzle-Game ausdrücklich empfehlen. Es heißt nicht nur einmal, alle bisher bekannten Regeln, die für Videospiele gelten, über den Haufen zu werfen und über den Tellerrand zu schauen, um nach Lösungen zu suchen. Belohnt wird man dafür mit einem höchst überraschenden Gameplay und vielen kleinen Aktionen, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Damit ihr euch einen ersten kleinen Eindruck von Baba Is You verschaffen könnt, haben wir euch abschließend den offiziellen Trailer zum Spiel eingebunden. Im App Store gibt es bisher 4,7 von 5 Sterne.