Apple bereitet Geräte für Bluetooth 5.2 vor: Hinweise auf AirPods Pro 2 mit LE Audio?

Die Veröffentlichung einer neuen AirPods Pro-Generation mit LE Audio könnte kurz bevorstehen. So berichtet unter anderem MacRumors unter Bezugnahme einer Einreichung Apples in die SIG-Bluetooth-Produktdatenbank zu Beginn dieses Monats.

„Der Antrag von Apple bezieht sich auf ein Bluetooth 5.3 Host-Subsystem, das wahrscheinlich für zukünftige Produkte vorgesehen ist. In Wirklichkeit bezieht sich der Antrag jedoch wahrscheinlich auf Bluetooth 5.2, da die Bluetooth-Versionen, die in Apples Anträgen in der Datenbank aufgeführt sind, aus unklaren Gründen oft eine Versionsnummer höher sind als die Version, die am Ende von einem Gerät unterstützt wird.

So werden beispielsweise die Beats Studio Buds mit Bluetooth 5.3 angegeben, obwohl sie eigentlich Bluetooth 5.2 unterstützen, und viele iPhone- und iPad-Modelle werden mit Bluetooth 5.1 angegeben, obwohl sie Bluetooth 5.0 unterstützen.“