iPhone 14 selbst gestalten: Online-Tool erlaubt witzigen Eigenbau

Seit gestern ist es offiziell: Apple wird das iPhone 14 am 7. September vorstellen. Die meisten Details sind ja schon vorab durchgesickert, ganz sicher kann man sich aber immer noch nicht sein. Wer vorab schon selbst Hand anlegen möchte, kann sich in das neue Online-Tool „Design the Next iPhone“ klicken und kreativ werden.

Das Projekt von Neal Agarwal erlaubt die Gestaltung eines neuen iPhones. Via Drag-and-Drop könnt ihr diverse Elemente auf das nackte iPhone ziehen. Das Kamera-Modul, die Seitentaste, den Lightning-Anschluss und mehr. Hier stehen dann aber auch eine Antenne, ein Android-Logo, ein Pro Stand und mehr zur Verfügung. Das ganze ist witzig gemacht und eure Kreation könnt ihr dann einfach als Video speichern – und mit Freunden oder Social Media teilen.

Klickt euch einfach mal auf die Webseite und werdet kreativ. Der Zugriff ist auch für mobile Geräte optimiert.