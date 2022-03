Bacon – The Game: 25 neue Level und Support für den Dunkelmodus

Bacon – The Game (App Store-Link) von Philipp Stollenmayer kann gratis gespielt werden und bietet seit der letzten Woche 25 neue Level und bringt Support für den Dunkelmodus mit. Installiert einfach Version 1.60.

Bacon – The Game erklärt eine der wichtigsten Grundregeln der Küche: Speck passt einfach auf jedes Gericht. Und genau auf diese Art und Weise geht ihr in dem Spiel vor. Zunächst landet der Speck in einer Pfanne, brutzelt kurz an und muss dann mit einem Fingertipp aus eben jener Pfanne auf die ganz unterschiedlichsten Objekte geworfen werden. Bleibt der Bacon liegen, gilt das Level aus gemeistert.

Worauf der Bacon in Bacon – The Game alles landet, findet ihr am besten selbst heraus. Es sei nur so viel verraten: Von einem Hamburger über die Freiheitsstaue bis zur einigen iOS-Systemmitteilungen ist so ziemlich alles ein Teil des Spiels. Die Finanzierung des Spiels erfolgt übrigens über gelegentlichen Werbevideos. Wer diese deaktivieren möchte, kann das Spiel Supertype oder see/saw des gleichen Entwicklers kaufen.