Philips Airfryer XXL: Neues Modell jetzt auch in Weiß

Wie ihr wisst, berichte ich ja gerne auch mal über Technik, die nicht unbedingt etwas mit Apple zu tun hat, mich aber persönlich begeistert. Die Airfryer-Familie liegt irgendwo dazwischen, denn mittlerweile gibt es auch ein Modell mit App-Anbindung und die Mini-Backofen-Fritteusen ohne WLAN können immerhin auf die Rezepte in der Begleit-App zurückgreifen.

Nun hat Philips ein neues Modell vorgestellt. Den Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie bekommt ihr jetzt auch in der Farbkombination Weiß/Champagner. Aktuell nur direkt beim Hersteller für 349,99 Euro erhältlich, soll das neue Modell bald auch bei anderen Händlern verfügbar sein.

Ich bin ja erst vor einigen Monaten vom XXL-Modell in Schwarz auf das neue XL-Modell gewechselt und habe mich sehr über die deutlich geringere Lautstärke gefreut. Die WLAN-Anbindung nutze ich allerdings quasi nie, zudem fand ich die Bedienung über den Drehknopf am XXL immer etwas einfacher. Zudem hat man hier natürlich einen größeren Garraum, was gerade für Familien mit mehreren Kindern ein Kriterium sein könnte.

Aktuell glaube ich nicht, dass Philips an der Technik im Inneren etwas geändert hat und den bestehenden Airfryer XXL einfach mit einem Gehäuse in einer anderen Farbe ausgestattet hat. Ich werde das neue Modell aber auf jeden Fall ausprobieren, vielleicht hat sich ja doch mehr getan, als gedacht.

Aber warum eigentlich ein Airfryer? Ganz egal ob von Philips oder einer anderen Marke, die Teilchen haben im Vergleich zu einem ganz normalen Backofen durchaus ihre Daseinsberechtigung. Im Prinzip bereiten wir alles, was gebacken werden muss, auch im Airfryer zu, da es einfach schneller geht. Bedeutend schneller. Unser Favorit in den letzten Wochen: Warmer Schafskäse mit Grillgemüse aus der Airfryer-Backform. Die gehört übrigens, genau wie eine Muffin-Form, zum Lieferumfang des XXL in Weiß/Champagner dazu. Darüber hinaus nutzen wir den Airfryer regelmäßig zum Aufbacken von Vortags-Brötchen und natürlich auch ab und zu für Pommes oder andere Kartoffel-Gerichte.