Tweetbot: Version 7.1 mit neuen Hintergrund-Benachrichtigungen und mehr

Auch bei uns in der Redaktion ist der Drittanbieter-Client Tweetbot (App Store-Link) für Twitter ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones, iPads und Macs. Zwar hat das Entwicklerteam von Tapbots seit einiger Zeit auf ein Abo-Modell umgestellt, doch mit einem jährlichen Preis von 6,49 Euro wurde dies absolut fair gestaltet und unterstützt die fortwährende gute Arbeit. Alternativ kann das etwa 31 MB große und ab iOS/iPadOS 14.5 nutzbare Tweetbot in einer eingeschränkten Fassung auch kostenlos verwendet werden.

Nun kommt man wieder in den Genuss eines weiteren Updates für Tweetbot unter iOS bzw. iPadOS: Tapbots haben Version 7.1 von Tweetbot im deutschen App Store veröffentlicht. Die neue Version bringt vor allem neue Benachrichtigungen mit sich. In einem Tweet bei Twitter informiert das Entwicklerteam über die Features.

Tweetbot 7.1 for iOS is now available! Featuring Background Notifications with new Follow, Quote and User Notification options.https://t.co/BXgX5k9z8R pic.twitter.com/2Ku5HkJpLL

— Tapbots (@tapbots) February 28, 2022