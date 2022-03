Instagram fügt automatisch generierte Untertitel zu Videos hinzu

Wer im sozialen Netzwerk Instagram (App Store-Link) unterwegs ist und auch oft fremdsprachige Inhalte ansieht, wird es freuen zu hören, dass das Entwicklerteam um Instagram-CEO Adam Mosseri nun eine neue praktische Funktion eingeführt hat.

Wie Adam Mosseri am Dienstag bei Twitter berichtet hat, fügt das Unternehmen nun automatisch generierte Untertitel zu den Videos im eigenen Feed hinzu. Dabei gab er auch zu, dass es lange gebraucht habe, ehe dieses Feature zum tragen kommt. Die Konkurrenz von TikTok hatte schon im April 2021 automatische Untertitel auf der Plattform eingeführt.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

— Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022