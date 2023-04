Bacon – The Game: Verrücktes Spiel erhält „Bacon Studio“ mit neuen Anpassungsoptionen

Das im Jahr 2018 veröffentlichte Bacon – The Game (App Store-Link) von Philipp Stollenmayer lässt sich weiterhin kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Das verrückte Indie-Spiel benötigt zur Installation auf iPhones oder iPads mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer sowie rund 179 MB eures Speicherplatzes. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel schon länger erhältlich.

Bacon – The Game erklärt eine der wichtigsten Grundregeln der Küche: Speck passt einfach auf jedes Gericht. Und genau auf diese Art und Weise geht ihr in dem Spiel vor. Zunächst landet der Speck in einer Pfanne, brutzelt kurz an und muss dann mit einem Fingertipp aus eben jener Pfanne auf die ganz unterschiedlichsten Objekte geworfen werden. Bleibt der Bacon liegen, gilt das Level als gemeistert. Worauf der Bacon in Bacon – The Game alles landet, findet ihr am besten selbst heraus. Es sei nur so viel verraten: Von einem Hamburger über die Freiheitsstaue bis zur einigen iOS-Systemmitteilungen ist so ziemlich alles ein Teil des Spiels.

Für alle Speck-Fans gibt es mit der neuesten Version 2.0 von Bacon – The Game nun weitere spannende Neuerungen, darunter einen Level-Editor und weitere Anpassungsmöglichkeiten. Das hält Bacon – The Game nach dem Update Neues bereit:

Willkommen im Bacon Studio – Jetzt kannst du wirklich alles mit Bacon schmücken

Gestalte deine eigenen Levels und teile sie mit Freunden

Spiele jeden Tag einen neuen Gruß aus der Küche

Passe deinen Bacon an (Warum heute nicht mal Uran werfen?)

Bad Hand Day? Schicke deine Hand in die Umkleidekabine

Für jede Menge Spielspaß ist in Bacon – The Game also weiterhin gesorgt. Und auch den Spielern und Spielerinnen scheint das Gameplay zu gefallen: Im Durchschnitt gibt es für das Spiel sehr gute 4,7 Sterne im deutschen App Store. Die Finanzierung des Spiels erfolgt übrigens über gelegentliche Werbevideos. Wer diese deaktivieren möchte, kann das Spiel Supertype oder see/saw des gleichen Entwicklers kaufen.