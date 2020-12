Bald neu bei Apple Arcade: Spire Blast und NÜSSE

Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade wartet wöchentlich mit neuen Spielen für die eigene Sammlung sowie zahlreichen regelmäßigen Updates für bereits veröffentlichte Games auf. Schon bald sollen zwei weitere Titel Einzug bei Apple Arcade halten, die vor allem Freunden des klassischen Match3-Prinzips sowie Eichhörnchen-Fans gefallen dürften.

Spire Blast von Orbital Knight

In dem bald erscheinenden Spiel Spire Blast (App Store-Link) taucht man ein in eine farbenfrohe Welt, in der die Spieler in physikbasierten Puzzles Farben aufeinander abstimmen müssen, um Türme zu beschießen und zu sprengen. Sie kämpfen mit einem allzeit gefräßigen Drachengefährten, um zahlreiche mysteriöse Türme aller Formen und Größen zum Einsturz zu bringen, die im ganzen Königreich verteilt sind. Das Besondere dabei: Die Blöcke werden von der Schwerkraft beeinflusst, so dass jede Bewegung eines Spielers den Turm auf verschiedene Arten einstürzen lässt.

NÜSSE – Mysteriöse Überwachung von Noodlecake Studios

Als Feldforscher-Anfänger werden die Spieler in NÜSSE – Mysteriöse Überwachung (App Store-Link) ihren Wohnwagen ausrüsten, ihr GPS hochfahren, ihre Karte ausbreiten und in die Tiefen des rätselhaften Melmoth-Waldes fahren. Durch eine Reihe von zunehmend herausfordernden Missionen, die Überwachung, Timing und Logik beinhalten, heißt es, die ungewöhnliche Aktivität einer Gesellschaft von Eichhörnchen untersuchen.

Dies gelingt, indem man tagsüber Kameras platziert und nachts das Filmmaterial ansieht, sowie jede der Eichhörnchen-Bewegungen verfolgt. Wo verstecken sie ihre Nüsse? Welche rätselhaften Wege nehmen sie? Und warum verhalten sie sich so seltsam? Dabei werden die Spieler auch mit einem Rätsel konfrontiert: Könnte es sein, dass sich die Eichhörnchen gegen einen verschwören? Die Spieler verwenden Foto- und Videokameras, Bewegungssensoren, Wärmebilder, Tonaufzeichnungsgeräte und andere Tools, um herauszufinden, was die putzigen Waldbewohner vorhaben, und leiten ihre Erkenntnisse aus den Missionen an die Chefin Dr. Nina Scholz im Forschungsinstitut weiter.

Sobald die beiden Titel Spire Blast und NÜSSE – Mysteriöse Überwachung bei Apple Arcade erschienen sind, werden wir uns natürlich nochmals mit ersten Eindrücken der Spiele bei euch melden. Vor allem NÜSSE – Mysteriöse Überwachung scheint mit seinem markanten Grafikstil und einer klanglichen Waldkulisse ein vielversprechender Titel zu sein. Aber nicht nur neue Games erscheinen bald bei Apple Arcade, auch bereits veröffentlichte Spiele haben kürzlich Updates mit neuen Inhalten erhalten, darunter Skate City, Gemustert, PAC-MAN Party Royale und Sneaky Sasquatch.