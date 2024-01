Belkin präsentiert iPhone-Ständer mit neuer Apple-Technologie

Auf der CES in Las Vegas hat der Zubehör-Hersteller Belkin einen neuen iPhone-Ständer vorgestellt, der auf eine bisher noch nicht gezeigte Apple-Funktion setzt. Der Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro ermöglicht mit seinem geräuschlosen Motor nahtlose Kameraaufnahmen über die in das iPhone eingebaute Kamera. Er nutzt die automatische Tracking-Technologie DockKit zum Folgen von Personen in Bewegung, ermöglicht Drehungen von 360 Grad und Schwenkungen von 90 Grad.

DockKit wurde für iOS entwickelt und eignet sich zur Verwendung mit der Front- und Rückkamera, sodass User einfach Content erstellen, präsentieren und aufzeichnen können, ohne Apps von Drittanbietern herunterladen zu müssen. Wichtig sind dabei die folgenden Schritte:

Das iPhone 12 oder neuere Modelle, die über MagSafe verfügen, am Ständer Pro andocken Über NFC koppeln Die Kamera auf FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams oder

Apps anderer sozialer Medien öffnen Mit dem Erstellen von Content beginnen

Wichtig ist: Der Ständer funktioniert nicht mit jeder App, die das DockKit-SDK von Apple muss von den jeweiligen Entwicklerteams integriert werden. Was dann passiert ist aber tatsächlich magisch und konnte von uns bereits auf der IFA in Berlin ausprobiert werden – damals noch streng geheim und im Beta-Stadium. Funktioniert hat die Technik dort aber bereits wunderbar: Egal in welche Richtung ich mit bewegt habe, das Dock und damit auch die iPhone-Kamera haben mich stets verfolgt. Ich persönlich wüsste zwar nicht, für welche Aufgabe ich so etwas benötigen würde, aber es funktioniert einwandfrei. Vielleicht habt ihr ja eine Idee?

Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro funktioniert auch ohne Steckdose

Die Bewegungsverfolgung lässt sich per Knopfdruck ein und ausschalten, sie funktioniert dank eines integrierten Akkus sogar bis zu fünf Stunden lang ohne Steckdose. Schließt man den Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro per Kabel an das mitgelieferte USB-C-Netzteil an, wird das iPhone natürlich auch per MagSafe aufgeladen.

„Der Ständer Pro ist anders als alle anderen Produkte, die Belkin entwickelt hat. Wir freuen uns, denjenigen, die neuen Content entwickeln, ein durchdachtes Produkt anbieten zu können, das die hervorragende Qualität von Belkin, extrem reaktionsschnelle Robotik und fortschrittliche Objekt-Tracking-Technologie miteinander kombiniert und den kreativen Prozess mühelos verbessert“, so Melody Tecson, VP Product Management bei Belkin. „Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Zubehör vorzustellen, das sich zur Verwendung mit DockKit eignet und freuen uns darauf, mehr Produkte zur Erstellung von Content auf den Markt zu bringen.“

Der Belkin Auto-Tracking-Ständer Pro wird 179,99 Euro kosten und soll bereits in Kürze auf der Belkin-Webseite sowie bei ausgewählten Händlern verfügbar sein.