Bluestein Flip Silikon Wendearmband für die Apple Watch jetzt neu

Bluestein hat ab sofort ein neues Armband für die Apple Watch im Angebot, namentlich das Flip Silikon Wendearmband. Verfügbar in zwei Versionen, einmal für die 38/40/41mm sowie 42/44/45mm Watch. Zur Auswahl stehen vier Farbkombinationen, außerdem könnt ihr den Adapter passend zu eurer Uhr wählen.

Das Flip gibt es in Blau/Schwarz, Grau/Orange, Grau/Gelb und Türkis/Violett. Jedes Band bietet insgesamt vier Möglichkeiten, da ihr die einzelnen Ende einfach wenden und so einen neuen Look kreieren könnt. Der Clou: Der Adapter ist beidseitig nutzbar. Das weiche Silikon ist speziell behandelt, um Schweiß und Staubanhaftung mit einem dauerhaft glatten Finish zu widerstehen.

Eine echte Schließe gibt es hier nicht, die Enden halten einfach magnetisch. Das neue Flip-Band kostet zum Start nur 29,99 Euro, wobei ihr noch 3,90 Euro für den Versand einrechnen müsst.

Genaue Längenspezifikation: