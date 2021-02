Bluestein: Magnetisches Lederarmband für 39,95 Euro ausprobiert

Das „Lederarmband mit Endstück“ von Apple kostet 99 Euro und wird aus handgefertigtem Roux Granada Leder aus Frankreich hergestellt. Das Band sieht gut aus, fühlt sich geschmeidig an und ist in vier verschiedenen Farben verfügbar. Wenn es aber kein Echtleder sein muss und ihr auch gerne etwas Geld spart, schaut euch die neuen magnetischen Kunstlederarmbänder von Bluestein an.

Magnetisches Lederarmband von Bluestein (zur Webseite)

Das Armband ist wie gesagt aus Kunstleder gefertigt und sieht dem Original von Apple sehr ähnlich. Auf der Innenseite hat man sich bei jeder Farbvariante für ein Braun entschieden. Als Farben stehen Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Grau und Weiß zur Auswahl bereit.

Die beiden Stücke werden einfach in die Uhr geschoben und schon könnt ihr die Uhr anlegen. Das ist beim ersten Mal etwas kompliziert, hat man den Dreh aber einmal raus, geht es deutlich schneller. Das Armband fühlt sich gut an und sieht optisch sehr schön aus. Eine Schließe gibt es hier nicht. Die beiden Bänder halten magnetisch und hier muss man keine Angst haben, dass die Uhr einfach abfällt. Wert sportlich aktiv ist, sollte ohnehin das Armband wechseln, da das Kunstleder nicht wasserbeständig ist.

Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt: Das Bluestein Armband ist ziemlich lang und in der Variante für die 42/44mm Uhr für einen Handgelenkumfang von bis zu 200 Millimeter geeignet. Mein Handgelenk misst 173 Millimeter und der sich überlappende Teil der Armbänder liegt in meinem Beispiel bei 90 Millimeter. Das sorgt auf jeden Fall für Sicherheit, macht das Armband aber fast umlaufend doppelt so dick.

Die Version für die 38/40mm Watch ist für einen Handgelenkumfang zwischen 130 und 190 Millimeter geeignet, die Variante für die große Apple Watch zwischen 140 und 200 Millimeter. Das magnetische Lederarmband ist mit allen Apple Watch-Modellen kompatibel. Zur Abnutzung oder einer Verfärbung über die Zeit kann ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen.

Abgesehen davon, dass ich das Band persönlich etwas zu lang empfinde, gibt es ein gutes und schönes Armband, das mit 39,95 Euro im preislichen Rahmen liegt.