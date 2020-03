!BonVoyage: Spaßiges Puzzle-Spiel kostet heute nur 1,09 Euro

Im Oktober letzten Jahres ist !BonVoyage (App Store-Link) im App Store aufgeschlagen und musste damals mit 2,29 Euro entlohnt werden. Jetzt könnt ihr euch das Premium-Spiel für nur 1,09 Euro laden. Der Download ist 170,6 MB groß und für iPhone und iPad vorliegend.

!BonVoyage erinnert stark an das bekannte Puzzle-Spiel „Das verrückte Labyrinth“. Auch hier gilt es Kacheln so zu verschieben, dass die kleinen Ritter über einen Pfad die andere Seite erreichen können. Gespielt werden kann !BonVoyage in einem Kampagnen-Modus, der mehr als 70 knifflige Level enthält, sowie in einem DLC-Modus mit mehr als 20 Welten. Auch ein Level-Generator ist vorhanden, der zufällige Welten zusammenwürfelt, um so für einen hohen Wiederspielwert und stundenlange Unterhaltung zu sorgen. Wer möchte, kann auch in den Einstellungen einen extra schwierigen Modus aktivieren, um die grauen Zellen noch weiter zu fordern.

Die vorhandenen Bausteine können mit einfachen Wischgesten auf einem freien Feld des Levels platziert und umher geschoben werden. Wurde der Figur, in einigen Leveln gibt es sogar mehrere Ritter, die einen Weg nach Hause suchen, der Weg gebahnt, macht sie sich automatisch auf den Weg zum Ziel. Wer möchte, kann sogar von einer Augmented Reality-Ansicht auf unterstützten Geräten Gebrauch machen und sich die Level so aus verschiedenen Perspektiven, beispielsweise auf dem Wohnzimmertisch, ansehen. Auch ohne AR-Feature lassen sich die 3D-Welten mit entsprechenden Gesten zoomen und drehen.

Von uns bekommt dieses niedliche Schiebepuzzle auf jeden Fall eine große Empfehlung, zumal !BonVoyage auch auf jegliche In-App-Käufe, Abonnements oder Werbung verzichtet, dafür aber verschiedene Highscore-Listen und Erfolge im Game Center auffährt. Puzzle-Freunde sollten sich diese App definitiv genauer ansehen.